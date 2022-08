Papegøjesnak om skatte-drøm

I 2016 var de konservative et lille parti med en konkret vision for, hvad danskerne skulle betale i skat i 2034: Præcis 33 procent, og selskabsskatten skulle være nul.

Nu er de konservative omvendt et stort parti med et ukonkret mål for skatten. Nu skal den være 'så lav som overhovedet muligt'.

Visionen om nul selskabsskat og 33 procent i personskat blev formuleret i 'Vision 2034', dengang de konservative fejrede 100 års jubilæum, og hvor partiet lå faretruende nær spærregrænsen. Nu er visionen og flere af dens mål fjernet fra partiets hjemmeside.

Pape: Det var bare en drøm

Ekstra Bladet har derfor spurgt politisk ordfører, Mette Abildgaard, om visionerne står ved magt.

- Hvorfor er det slettet fra hjemmesiden?

- Vi lavede i 2016 et langsigtet visions-papir om det samfund, vi drømte om. Og det er udarbejdet på et tidspunkt, hvor vi var Folketingets mindste parti. Men nu er vi kommet til et sted, hvor vi er et større parti, og hvor vi kan fremlægge egentlige politiske udspil, som vi finansierer krone til krone.

- Ønsker I det ikke mere?

Så lavt som muligt

- Der står i allerførst, at det er et visions-papir. Og ideelt set kunne vi godt tænke os en skat på 33 procent, vi ønsker i udgangspunktet at få skatten så langt ned som overhovedet muligt.

- Jeg skal lige være helt stiv i det: ønsker I stadig en flad skat på 33 procent og ingen selskabsskat?

- Vi konservative fremlagde i 2016 et visions-papir, som handler om, at...

- ...gælder visionen stadigvæk?

- Jamen, vi konservative ønsker at få skatten så langt ned som overhovedet muligt, og ja, der ville en lavere selskabsskat bestemt hjælpe danske virksomheder. Så det er da en attraktiv vision.

Så lavt som muligt

- Er visionen for de konservative stadig nul selskabsskat og en flad skat på 33 procent?

- Visionen er at få skatten for personer og virksomheder så langt ned som overhovedet muligt, og derfor har vi fremlagt et finanslovsudspil, hvor sænker grænsen for topskat og sænker en lang række skatter. Men vi tillod os i 2016 at lave et visions-papir, hvor vi tænker lidt mere langsigtet.

- Der er kun en chance tilbage for at svare på det: er visionen for de konservative stadig en flad skat på 33 procent og ingen selskabsskat?

- Jeg svarer altid på dine spørgsmål, og jeg gør det gerne 1000 gange mere: det konservative folkepartis vision er stadig at få skatten så langt ned som muligt. Kunne vi få den ned på 33 procent, ville det være fantastisk.

Så lavt som muligt

- Vil I have en flad skat på 33 procent, ja eller nej?

- I udgangspunktet så jeg da helst et samfund, hvor danskerne betalte så lidt i skat som overhovedet muligt. Og kunne vi få et samfund, hvor man betalte 25 procent i skat, ville det da være mere attraktivt end 33 procent. Og hvis man betalte 10 procent i stedet for 25 ville det være endnu mere attraktivt.

- Der stod jo ikke, at visionen var at få skatten 'så langt ned som muligt'. Det skulle være en flad skat på 33 procent. Gælder den vision stadigvæk?

- Det var det udgangspunkt, vi havde i 2016. Nu går vi til valg, og der fremlægger vi meget mere detaljerede planer for, hvad danskerne kan forvente i den kommende valgperiode. men vælgerne kan regne med, at vi på lang sigt vil have skatten så langt ned som overhovedet muligt, siger Mette Abildgaard.