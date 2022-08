Papes familieløgn afsløret

Statsministerkandidat Søren Pape Poulsen (K) har i årevis påstået, at hans ægtefælle, Josue Medina, er nevø til præsidenten for Den Dominikanske Republik. Men det er en falsk og opdigtet historie, fastslår det nu tidligere statsoverhoved via sin advokat. Pape ændrer nu forklaring

I et opsigtsvækkende interview med Ekstra Bladet trækker Søren Pape Poulsens påståede svigerfamilie nu tæppet væk under Danmarks mest troværdige partileder og statsministerkandidat.

Søren Pape Poulsens mand, Josue Medina Vazquez Poulsen, er slet ikke nevø til den tidligere præsident i Den Dominikanske Republik, hvilket den konservative statsministerkandidat ellers har påstået i årevis. Det oplyser præsidentfamilien via deres advokat.

- Der er ingen familiære forbindelser, fastslår advokat Carlos Salcedo.

Det gav ellers genlyd i de danske medier, da Søren Pape Poulsen på de konservatives landsråd 27. september 2014 uopfordret præsenterede sin kæreste med blandt andet ordene:

’Hans onkel er præsident i Den Dominikanske Republik.’

- Så han har politik tæt på. Så der får vi meget snak. Det er fantastisk, sagde Pape.

På det tidspunkt hed landets præsident Danilo Medina Sánchez.

Påstanden om, at Josue Medina Vasquez Poulsen er nevø til det caribiske statsoverhoved, er gentaget i medierne et utal af gange. Stort set alle danske medier har bragt oplysningen de seneste uger. Søren Pape og hans mand har aldrig korrigeret det.

Søren Pape vil være statsminister. Lykkes det, kan hans mand se frem til at skulle varetage repræsentative funktioner og deltage i officielle ægtefælleprogrammer under statsbesøg og ministerrejser.

Men gennem den nu tidligere præsidents familieadvokat bliver det nu slået fast, at Danilo Medina Sánchez ikke er onkel til manden, der sidste år blev gift med den konservative leder.

- Mit navn er Carlos Salcedo, og jeg er advokat i Den Dominikanske Republik, og jeg repræsenterer familien, indleder advokaten interviewet med Ekstra Bladet.

Ekstra Bladet har præsenteret ham for navnet på Josue Medina Vasquez Poulsen og vist ham et billede sammen med oplysningen om, at det i Danmark offentligt bliver påstået, at han er i familie med den nu tidligere præsident.

- Det er ikke korrekt. Familien kender ham ikke, og de kender ham heller ikke ud fra billedet. Det er ikke Danilo Medina Sánchez’ nevø. Eller nogen af hans søskendes nevø, siger han.

- Det kunne ikke være mere forkert. Det er en person, som ingen af dem kan genkende, og han har ingen familiære relationer med familien Medina Sánchez.

- Har du vist familien billedet af Josue?

- Ja, familien har set billedet, og de kender ham overhovedet ikke. De har aldrig set ham, fastslår Carlos Salcedo.

Ekstra Bladet er desuden kommet i besiddelse af officielle fødsels-, navne-, vielses- og dødsattester fra Den Dominikanske Republik, der slår fast, at Søren Pape Poulsens mand ikke er nevø til landets tidligere præsident.

Se det opsigtsvækkende interview med Carlos Salcedo øverst i artiklen.

De konservative ændrer forklaring

De konservatives pressetjeneste erkender, at Josue Medina Vasquez Poulsen ikke er præsidentens nevø, som Søren Pape ellers har påstået.

Det Konservative Folkepartis pressechef skriver følgende i en sms: 'Det er helt korrekt, at den tidligere præsident ikke er Josues onkel, men at der er en familiær relation mellem Josues afdøde far og den tidligere præsidents familie. Det er helt normalt i Den Dominikanske Republik, at man kalder familiære relationer længere ude i stamtræet for nevøer og onkler, og sådan har det også været i dette tilfælde'.

Hvordan den 'familiære relation' hænger sammen, forklarer pressetjenesten ikke.

Heller ikke hvorfor Søren Pape ikke kan redegøre for familieforholdet efter mange års samliv med 'præsidentens nevø' - og heller ikke hvorfor partiformanden nu sender en medarbejder i byen for at korrigere den falske påstand, han selv har turneret med i ni år.

Ekstra Bladet har ellers bedt Søren Pape om et interview, hvor han kunne se advokatens udtalelser. Josue Medina Vasquez Poulsen er ligeledes blevet tilbudt et interview. Det har ingen af dem ønsket. Sidstnævnte opholder sig i Den Dominikanske Republik.

Præsidentnevø i Pape-praktik

Det er snart ni år siden, at den danske offentlighed første gang blev præsenteret for påstanden, at Søren Pape Poulsens nuværende ægtefælle er nevø til præsidenten for Den Dominikanske Republik.

I december 2013 skrev Viborg Stifts Folkeblad en artikel om Josue Medina Vasquez Poulsen, der var i praktik på rådhuset hos byens daværende borgmester, Søren Pape.

’Josue Medina er ingen hr. hvem som helst’, fremgik det af folkebladets spalter.

Josue Medina var nemlig nevø til præsident Danilo Medina – og nu var han i færd med at blive ’oplært i praktisk politik’, da hans onkel havde ’store planer’ med ham.

Ekspræsident Danilo Medina havde ifølge artiklen store planer for sin nevø. Men afviser via familiens advokat at være onkel til Søren Papes mand. Foto: Ritzau Scanpix

Magtfuld onkel

Under opholdet hos Søren Pape i Viborg skulle han studere lokalt demokrati, kommunestyre og borgerinddragelse.

I reportagen fra et møde i Bjerringbro Udviklingsråd blev det dog understreget, at Josue Medina Vasquez Poulsen slet ikke behøvede en ’magtfuld præsidentonkel for at få succes’.

Som forretningsmand ejede han allerede en hel butikskæde på den caribiske tropeø og skulle få uger senere tiltræde en stilling på sit lands ambassade i Canada.

Viborg Stifts Folkeblad 15. december 2013.

