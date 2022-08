Papes forklaring skudt ned

Da Ekstra Bladet konfronterede Søren Pape på et pressemøde onsdag, gentog han igen og igen, at der var tale om en drømmevision, selvom en intern håndbog viste det modsatte.

I dag kalder Søren Pape partiets slettede visionsplan for en 'drømmevision' uden reel politik. Da den blev lanceret, fortalte han ellers sine medlemmer, at den skulle blive til virkelighed

Konservative vil meget nødigt indrømme, at partiet har vendt markant på partiets skattepolitik, men Søren Papes egne ord tegner et ganske andet billede.

Den slettede plan 'Vision 2034' bliver af Søren Pape igen og igen kaldt for en 'drømmevision' og et 'drømmepapir', og fordi det ikke var finansieret, vil Konservative ikke selv betragte det som reelle politiske forslag.

Visionen indeholdt ellers både forslag om en flad skat på 33 procent for alle og en totalt afskaffelse af selskabsskatten, men det var altså ifølge partiet selv kun drømmetænkning.

Det var bare ikke det, den konservative formand fortalte sine egne medlemmer, da han ved visionens præsentation i skrev sin leder i partiets medlemsbrev 'Politisk Horisont', der blev udgivet i juni 2016.

Tværtimod var det utvetydigt meningen, at visionen skulle føres ud i livet og 'udrulles', står der i Søren Papes leder under titlen 'Vi har noget, vi stræber efter'.

'Nu skal visionen ud og leve. Både i vores daglige politiske arbejde og ude blandt befolkningen. Det har nogle konsekvenser for vores aktiviteter. Vi tilstræber nemlig at gøre visionen til virkelighed,' skrev Søren Pape til sine medlemmer om den nu slettede 'drømmevision'.

Som Ekstra Bladet tidligere har beskrevet, fremgik flere punkter fra visionen da også i den interne valghåndbog, som de konservative kandidater fik udleveret ved folketingsvalget i 2019.

Ud vidt og bredt

Visionen blev til med input fra mere end 500 personer på ti visionsmøder, der blev afholdt rundt om i landet, fremgår det af lederen.

Men den endelige vision var ikke mere drømmetænkning, end at Søren Pape efter dens udgivelse ville ud og udbrede dens budskaber i landet. Endda på bekostning af formandens tilstedeværelse i de lokale foreninger.

'På vores aktivitetsniveau får udrulningen af visionen konsekvenser. Efter to besøg i alle storkredse i løbet af første halvår bliver fokus i andet halvår nu rettet mod eksterne aktiviteter. Vi skal ud vidt og bredt og fortælle vælgerne om vores visioner for vores land. Det er første prioritet, og det betyder også, at vi ikke altid kan indfri de baglandsønsker, der er om lokale besøg,' skrev Søren Pape.

'Selvfølgelig vil vi gøre alt, hvad vi kan for at støtte op lokalt, men vi har behov for at komme i endnu mere kontakt med vælgerne og få udbredt visionen. Den mission vil jeg forfølge, og jeg håber, I alle vil bidrage med samme engagement og gejst, som jeg oplevede på min tourné,' skrev han videre.

Ekstra Bladet har forgæves forsøgt at få en kommentar fra de konservative.

Fik kold skulder

Da den konservative 'Vision 2034' i 2016 blev lanceret fik den ikke meget medvind fra partiets blå kollegaer.

Venstre kaldte den 'urealistisk', mens også Liberal Alliance meddelte, at heller ikke de kunne forestille sig, at den kunne lade sig gøre i virkeligheden.

I lederen erkender Søren Pape da også, at der kunne være lange udsigter til en virkeliggørelse.

'Jeg ved udmærket, at vores vision om fremtidens samfund nok ikke bliver til virkelighed i morgen – selvom jeg meget gerne så det ske. Men Vision 2034 giver os noget at stræbe efter,' skrev han blandt andet.

'Med visionen har vores daglige politiske arbejde fået slået nogle klare rødder – og det er nu sådan, at hvis et træ skal vokse sig stort, så skal fokus være på rødderne, ikke på det enkelte blad,' lød det videre fra den konservative formand.