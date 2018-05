Justitsminister Søren Papes forlovede er i nat blevet udsat for vold i København. Den mistænkte er fremstillet i Københavns dommervagt, hvor han torsdag blev varetægtsfængslet i 13 dage.

Episoden skete klokken 03.30 natten til torsdag ud for LA-Bar på Gammel Mønt i København, hvor Søren Papes forlovede Josue Vasquez ifølge anklageren fik et slag i ansigtet med knyttet hånd.

Den sigtede skulle i den forbindelse have sagt: 'I don't like homoes.'

Den sigtede har oplyst, at han er fra Slovakiet, men at han har bopæl i den polske by Warszawa, hvor han arbejder. Han kom til Danmark mandag for at se VM i ishockey sammen med nogle venner.

Den sigtede har oplyst, at han var beruset, da han var på LA bar, og at han kom op at skændes med en person. Desuden har han oplyst, at han ikke slog med knyttet hånd, men at han ikke husker meget fra episoden. Desuden oplyser han, at han ikke har noget imod homoseksuelle, og derfor nægter han udtalelsen.

Artiklen fortsætter under billedet.

Josue Vasquez og Søren Pape. Foto: Rumle Skafte

Ifølge anklagemyndigheden gik en dørmand mellem de to mænd, og dørmanden holdt den sigtede væk, indtil politiet kom.

Den anholdte er sigtet for vold og efter racismeparagraffen.

På Facebook skriver Søren Pape:

‪'Nu ser vi fremad og bearbejder hændelsen så godt, som man nu kan.'

Justitsministeriet oplyser, at Søren Pape ikke har yderligere kommentarer.

På Facebook har Josue Medina Vásquez selv delt dette opslag: 'No more hate crimes'.

Københavns Politi har ikke yderligere kommentarer, oplyses det til Ekstra Bladet.