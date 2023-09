Papes hemmelige plan: Går efter familierne

Søren Pape Poulsens store glansnummer frem mod næste valg bliver at sætte sig selv i spidsen for atter at gøre Det Konservative Folkeparti til danskernes familieparti.

Sådan lyder en central del af den hemmelige plan, der skal genrejse Søren Pape Poulsen og Det Konservative Folkeparti, der siden det katastrofale folketingsvalg sidste år har ligget på omkring 5 procent af vælgerne i diverse meningsmålinger.

Gennem længere tid har en arbejdsgruppe været nedsat til at formulere en ny konservativ fortælling. Ekstra Bladet forstår på flere kilder, der var til stede på hovedbestyrelsesmødet fredag, at en central del i fortællingen bliver familiepolitikken.

Hovedbestyrelsen og forretningsudvalget peger fortsat på Pape som formand ved partiets kommende landsråd

Intensivt arbejde

Efter hovedbestyrelsesmødet flygtede Pape fra pressen. I stedet lod han sine Facebook-følgere forstå, at den nye fortælling er lige rundt om hjørnet.

'Vi har arbejdet på den intensivt gennem de seneste måneder, og om lidt er jeg klar til at præsentere den.'

Planen er ifølge Ekstra Bladets kilder, at den nye strategi skal rulles ud i forbindelse med partiets landsråd, hvor Søren Pape Poulsen på mødet fredag lod forstå, at han allerede har linet kaffeaftaler op med journalister. Men noget tyder på, at partiet har tyvstartet; søndagen blev i hvert fald brugt på at fremlægge forslag til at begrænse antallet af skilsmisser.

En af dem, der sidder i baglandsstyregruppen for familiepolitikken, er Christian Holst Vigilius, der er formand for Konservativ Ungdom. Han bekræfter, at familiepolitikken er en del af den nye plan, hvilket også er en af de værdier, han mener, at partiet skal slå sig op på:

Katastrofalt valg

- Det er et af elementerne i den politikudvikling, der er i gang. Jeg sidder selv med i en af de baglandsgrupper, der arbejder med familiepolitik. Det bliver lanceret om ikke så lang tid. Jeg vil jo ikke røbe det hele, siger han.

- Vi bør fokusere mere på en proaktiv familiepolitik; fordi det har, synes jeg, været meget fraværende i dansk politik generelt. Det er et utrolig vigtigt emne, både fordi udgangspunktet for at få et godt liv er, at man er vokset op i en tryg familie, og så fordi vi har en faldende fertilitetsrate. Det er måske ikke det mest sexede politiske emne, men det tror jeg, at det kan blive, hvis man lægger vægt på det.

Det Konservative Folkeparti holder landsråd 23.-24. september, hvor Søren Pape Poulsen for andet år i streg må konstatere, at partiet befinder sig i en krise. Sidste år blev landsrådet holdt, efter at Ekstra Bladet havde afsløret Papes familieløgn: Det var således ikke rigtigt, at hans daværende partner, Josue Medina Vasquez, var nevø til den tidligere præsident i Den Dominikanske Republik, som Pape havde påstået. Og han var heller ikke jøde, som partiformanden havde ladet offentligheden forstå. Efter afsløringerne meddelte Pape, at parret gik fra hinanden.

Siden modtog han en gedigen vælgerlussing, og de seneste uger har han skullet kæmpe med, at flere profiler har forladt partiet, ligesom der har været ballade, efter at Ekstra Bladets afsløringer har fortalt, hvordan ansatte er flygtet fra elendige arbejdsforhold hos partiets EU-parlamentariker Pernille Weiss.

Ekstra Bladet har forgæves søgt en kommentar fra de konservatives politiske ordfører, Mette Abildgaard, men hun er i skrivende stund ikke vendt tilbage.