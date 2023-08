Papes hykleri

Gentagne forsøg på at få ro på sagen om Pernille Weiss har slået fejl for de konservative og deres formand.

Måske fordi partiet - med Søren Pape Poulsens egne ord - er sin egen værste fjende, når det kommer til at udstille ævl og kævl i medierne.

Således lagde formanden ikke fingre imellem, da to lokale vælgerforeninger trodsede partitoppens linje i valget af EP-kandidat ved at genopstille Pernille Weiss og udsende en pressemeddelelse om det uden at involveret partiet.

Beskidt vasketøj

I en vred mail lød det blandt andet:

'Dette parti har altid været sin egen værste fjende, da intern ævl og kævl altid er udstiller i medierne. Men det må så være det, I ønsker.'

Annonce:

På partiets sommergruppemøde i Nyborg forklarede Søren Pape Poulsen om mailen, at partiet skulle væk fra at hænge det beskidte vasketøj til tørre i medierne.

- Det er sundt for os at diskutere. Jeg reagerer, når vi ikke diskuterer med hinanden, men diskuterer i medierne. Der har det her parti en historik, som vi ikke skal tilbage til, lød det fra Søren Pape Poulsen.

Derfor kunne man måske forestille sig, at det heller ikke ville hue formanden, at dele af hans egen folketingsgruppe gik på Facebook i weekenden og 'udstillede ævl og kævl i medierne', da de gik i en form for koordineret aktion mod Pernille Weiss' kandidatur på hendes Facebook-side.

Træk vejret og slap af

Men det er noget helt andet, lød det fra Pape.

- Jeg synes, det er godt, at folketingsgruppen og flere også udtrykker deres mening. Og et eller andet sted skal det også være sådan, at vi kan sige tingene tydeligt til hinanden. Alt med en grænse selvfølgelig.

Annonce:

- Men er det ikke lidt hyklerisk, at når nogle vælgerforeningsformænd er uenige med dig, så får de en sur mail, men når folketingsgruppen så går ud, så er det bare super-duper?

- Nej, fordi det handler om, om man lægger noget op i offentligheden, som mildest talt ikke fortæller hele sandheden. Det reagerer vi på.

Forskel på folk

- Så er der jo stadig forskel på, hvem du skælder ud for at gå i offentligheden og lave ævl og kævl, og hvem du ikke skælder ud?

- Ej, men vi kan jo ikke have en situation, hvor folk, der opfører sig, som de vil, bare mødes med tavshed. På et tidspunkt er vi også nødt til at tage bladet fra munden og sige nogle ting. Og så skal vi også have lukket det igen. Selvfølgelig skal vi det.

- Der var jo også en ekspert i 'P1 Orientering', der kaldte det mobning, den måde, I var gået ud og svaret Pernille Weiss på i hendes kommentarspor. Er det ikke dumt at bekæmpe mobning med mobning?

Annonce:

- Jeg synes, det kræver en solid humoristisk sans at lytte til det. Så var fokus lige pludselig på, at nogle folketingsmedlemmer siger noget. Hvor var lige substansen i sagen? Den er jo, at der er nogle medarbejdere, der er blevet syge af at arbejde for vores parlamentsmedlem.

Kommer ikke til at vakle

- Konservative er også at opføre sig ordentligt, og derfor kommer jeg overhovedet ikke til at vakle her. Det er uacceptabelt, hvad der er foregået. Så er der mange meninger om det, og der skal også være drama, og I skal også have noget at lave.

- Men skulle I ikke hæve jer over det så?

- Det kan man selvfølgelig sige. Jeg synes, det er vigtigt at markere, hvor skabet står, lød det fra Søren Pape Poulsen.