Papes kæreste-tur skabte diplomatisk kaos

Ved du noget? Kontakt journalisterne direkte her

Det skabte diplomatisk kaos, da den konservative leder og daværende justitsminister Søren Pape Poulsen under en kærestetur til Caribien i 2018 afholdt møder med blandt andet udenrigsminister Miguel Vargas, justitsminister Jean Alain Rodriguez samt daværende præsident Danilo Medina fra Den Dominikanske Republik.

Det fremgår af en række aktindsigter, som Ekstra Bladet har fået, og som ligeledes blev beskrevet af Morgenavisen Jyllands-Posten i går.

Med på turen havde Søren Pape Poulsen sin partner Josue Medina Vasquez Poulsen, som han blev gift med sidste år, og som kommer fra netop Den Dominikanske Republik. Desuden var daværende socialminister Mai Mercado og daværende integrationsminister Inger Støjberg med på turen.

Under en privat kærestetur til Caribien i 2018 holdt daværende justitsminister Søren Pape Poulsen møder med flere ministre samt daværende præsident Danilo Medina fra Den Dominikanske Republik. Også daværende socialminister Mai Mercado og daværende integrationsminister Inger Støjberg var med på turen, der ikke var koordineret med det danske udenrigsministerium. Privatfoto

Af akterne fremgår det, at Danmark ifølge Udenrigsministeriet har ’begrænsede relationer’, men alligevel lod Søren Pape Poulsen landets repræsentanter forstå, at der er gensidig interesse fra Danmarks side.

Landets nu forhenværende udenrigsminister Miguel Vargas er desuden citeret for, at der er fælles interesse for at ’uddybe den diplomatiske og konsulære forbindelse’. Ligesom landets justitsminister i en pressemeddelelse lod forstå, at han og Pape er enige om at ’etablere et stærkt juridisk samarbejde.’

Orienteret under hånden

Men Søren Pape Poulsen havde slet ikke orienteret det diplomatiske Danmark om sin caribiske charmeoffensiv. Den Dominikanske Republik henhører under Den Danske Ambassade i Mexico, og af akterne fremgår det, at ambassadør Henrik Bramsen Hahn i en mail dengang skrev:

’Ambassaden hører i øvrigt ikke til opholdet, før Danmarks honorære generalkonsul i Santo Domingo, Sven Holmbom, fredag den 16. februar underhånden orienterer ambassaden om, at de tre ministre under opholdet, ifølge dominikansk presse, har haft møde med den dominikanske udenrigsminister Vargas samt et høflighedsbesøg hos præsident Medina. Ambassaden er på intet tidspunkt blevet kontaktet af de tre respektive ministerier om ministrenes rejse til Den Dominikanske Republik.’

Underkender udenrigstjenesten

Hans Mouritzen, seniorforsker i Diplomati, Dansk Institut for Internationale Studier, mener, at det er problematisk, at det diplomatiske Danmark ikke er involveret i besøget.

Søren Pape Poulsens mand, Josue Medina Vazquez Poulsen, er slet ikke nevø til den tidligere præsident i Den Dominikanske Republik, hvilket den konservative statsministerkandidat ellers har påstået i årevis

– Den diplomatiske etikette er sådan, at når du mødes med et andet land, skal du tage alle de udeståender op, som måtte være med landet. Hvis du undlader at nævne ét udestående, som du er utilfreds med, så har du droppet det emne. Det er jo noget af et signal at sende.

Til Jyllands-Posten siger professor Martin Marcussen, der forsker i diplomati på Københavns Universitet:

’Det underkender hele udenrigstjenestens funktion, når ministre under hånden bedriver deres eget diplomati. Et folketingsmedlem kan godt bedrive diplomati. F.eks. har vi tit haft folketingsmedlemmer, der er taget til Palæstina, og så bliver israelerne måske sure. Men at ministre i regeringer handler på egen hånd, det er overraskende og virkelig en interessant konstellation.’

Papes spincirkus: Nægter interview

Søren Pape, statsministerkandidaten, der igen og igen kåres til Danmarks mest troværdige, nægter at stille op til interview om sagen.

I stedet har han gennem sin spindoktor svaret følgende i en mail:

Søren Pape Poulsen vil hellere tage flugten end at svare på Ekstra Bladets spørgsmål mandag 29. august. Foto: Ernst van Norde

’Min bedre halvdel er fra den Dominikanske Republik, så det var en stor glæde for mig at lære landet endnu bedre at kende på en ferierejse, hvor vi fik lejlighed til at besøge mennesker, der kunne fortælle om landet. Der er ikke tale om noget officielt besøg, og det vidste dem, vi mødtes med udmærket godt. Den danske stat har naturligvis ikke betalt en krone, da det var en privat tur.’

Besøget var dog ikke mere uofficielt, end at der efterfølgende blev sendt officielle pressemeddelelser ud fra de dominikanske politikere.

Ikke nevø

I sidste uge kunne Ekstra Bladet afsløre, at Josue Medina Vasquez Poulsen ikke er nevø til den nu tidligere præsident i Den Dominikanske Republik, Danilo Medina, som Søren Pape Poulsen ellers har postuleret siden 2013.

Selv om Søren Pape Poulsen i den forbindelse kaldte historien for ’grov indblanding i mit privatliv’ ændrede han pludselig forklaring:

Ekstra Bladet har tidligere afsløret, at Søren Pape Poulsens mand, Josue Medina, ikke er nevø til Danilo Medina, som Pape ellers har fortalt, men hvor længe har han vidst, at det ikke var rigtigt? Det forsøger Ekstra Bladet at få Pape til at svare på

’Nu gør Ekstra Bladet et stort nummer ud af, at præsidenten ikke er Josues biologiske onkel. Men Ekstra Bladet glemmer bare at fortælle, at det er helt normalt i den Dominikanske Republik, at man kalder sine familiemedlemmer længere ude i stamtræet for onkler og tanter.’

’Min mand, Josue, er nemlig i familie med den tidligere præsident i Den Dominikanske Republik, og de har haft et onkel-nevø forhold igennem Josues barndom.’

Siden 24. august har Ekstra Bladet forsøgt at få svar på den påståede familiære relation. Indtil videre forgæves.