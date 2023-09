Papes tv-kollaps: Kritik tager til

Kritikken fra Søren Pape Poulsens eget konservative bagland tager til, selvom han søndag gik bodsgang på tv og erkendte, at han var 'dårlig' under valgkampen

Det var 'dårligt' og 'helt forfærdeligt' i valgkampen for Pape. Og det er ikke rigtig blevet bedre, mener flere i det konservative bagland.

Reaktionerne kommer efter søndag aften, hvor Søren Pape Poulsen (K) gæstede DR1 og Kaare Quist til et interview på 25 minutter, der bød på masser af flagellantisk selvafstraffelse.

Men knap så mange konkrete planer for at rette kursen op for Papes trængte parti.

- For at være ærlig. Skylden ligger kun ét sted, og det er hos mig. Det var dårligt, det, jeg gjorde i valgkampen. Det var faktisk helt forfærdeligt, lød det undervejs i det lange interview.

Men selvom Pape nu tager ansvaret på sig, kommer det for sent. Og uden nok bud på, hvad der fremover skal bringe sol over land hos de konservative.

Kollaps

Sådan lyder det fra flere konservative medlemmer af partiets magtfulde hovedbestyrelse, som Ekstra Bladet har talt med.

Annonce:

- Det var lidt et kollaps for åben skærm.

- Hvis han vil vende skuden, skal det stå helt klart, hvad han og ledelsen vil lave om. Det fik vi ikke svar på i tv-avisen. Det lignede mest teatertårer, siger et hovedbestyrelsesmedlem.

- Det interview klarede han ikke særlig godt. Han var empatisk, men vi har brug for nogen, der kan matche Mette Frederiksen og Lars Løkke. Han viste svaghed, ikke styrke, og det ærgrer mig at se, lyder det fra et andet medlem af hovedbestyrelsen.

Artiklen fortsætter under videoen ...

Det hele startede så godt for Søren Pape Poulsen, efter han meldte sig som statsministerkandidat. Men så begyndte historierne at rulle Det gik langt fra godt for Søren Pape Poulsen under valgkampen sidste år. Få et overblik over historierne, der rullede, her

Spørgsmål om tid

Et andet hovedbestyrelsesmedlem mener, at Papes exit blot er et spørgsmål om tid:

- Jeg tror ikke, at den chance, han fik i aften, vil redde noget. Han burde tage konsekvensen, det ville være bedre for partiet, hvis han selv fandt en vej ud. Han er så meget i modvind, at det er et spørgsmål om tid.

Annonce:

Ekstra Bladet har været i kontakt med flere konservative topfolk. Ingen af dem vil udtale sig offentligt, men frustrationen kan de ikke skjule. Eller som en formulerer det:

- Det bliver svært for ham at hente den hjem igen. Om det lykkes? Der er før sket mirakler.

- Det er ikke så meget det med at skifte formand; det er mere spørgsmålet om, at han selv finder ud af, hvornår han skal gå.

Ud over de kritiske røster er der også dem, der fortsat loyalt bakker formanden op. Og atter andre har enten ikke set interviewet eller har ikke nogen kommentarer.

- Det trak op, at han erkendte sine fejl tydeligere end før. Men det trak ned, at han er uklar på, hvad der skal ske. Men nu giver vi ham chancen for at vise, om han kan rette op på det. Indtil næste landsråd. Hvis det ikke er sket, vil det ikke blive så slemt at få ham væk. Det bliver mere, hvem der skal efterfølge ham.

- Han gør det godt, og jeg støtter fuldt op om Søren som formand. Han viser en utrolig ærlighed, og han er en god formand.

Annonce:

Medlidenhedsformand

Fælles for mange i hovedbestyrelsen er dog, at frustrationen læner sig op ad valgresultatet sidste år. Dertil er analysen, at Søren Papes har håndteret hele sagen med Pernille Weiss aldeles kluntet. Bedre bliver det ikke af Søren Pape Poulsens tv-optræden søndag, der på ingen måde fik sat en prop i spekulationer.

Som en topkilde bemærker:

- Vores formand skal ikke være en, man har ondt af.

K-top: Ingen kommentarer

Partitoppen ønsker ikke at svare de mange kritiske røster. Ekstra Bladet har bedt om en kommentar fra formand Søren Pape, men han lader stafetten gå videre til gruppeformand Mai Mercado. Og hun har intet at sige.

- Hovedbestyrelsen har for ti dage siden givet enstemmig opbakning til Søren Pape som partiformand. Anonyme udtalelser til Ekstra Bladet kommenterer jeg altså ikke, lyder det fra Mercado.