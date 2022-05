Paranoide Putin

Politisk kommentator Hans Engell svarer hver uge på spørgsmål fra læserne.

Går du og tumler med et politisk spørgsmål, så send det til Hans Engell på engell@eb.dk.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Putin har sendt agenter afsted for at dræbe den ukrainske præsident Zelenskij. Det er ikke lykkedes.

Men hvis Putin og Zelenskij mødes personligt, og Putin selv skyder Zelenskij, hvad kan der så ske Putin? Jeg tror ikke, verdenssamfundet tør gøre noget.

Tony Missel, København V

Kære Tony

De to kommer ikke til at mødes personligt. Og hvis det helt teoretisk skulle ske, ville det blive under maksimal sikkerhed på begge sider.

Jeg vil tro, at Putin og hans folk er mindst lige så bange for at blive slået ihjel af ukrainerne som omvendt.

Sikkerheden omkring begge er enorm, og Putin har tilmed folk, der smager på hans mad, inden den serveres. Han er dybt paranoid og frygter forgiftning.

Venlig hilsen Hans

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Grønland slipper

Jeg hørte, at de grønlandske politikere vil med til at forhandle om forsvar og om fordelingen af de 18 milliarder kroner, det koster om året. Det siger vi vel nej til?

Grønland bruger ikke en krone på sit eget forsvar, og de sender ikke en eneste soldat til Danmark eller Nato.

Hvis man vil være med til at bestemme, må man vel selv betale og stille nogle folk til rådighed? Eller regner grønlænderne med, de til evighed kan køre på en fribillet?

Hartvig Mikkelsen,

Helsingør

Kære Hartvig

De meget korte svar er: ja.

Grønland kommer ikke til at betale til Forsvaret eller stille med folk til militærtjeneste. Men da vi taler om det arktiske område, er det vel naturligt, at grønlandske politikere orienteres og indgår i forhandlingerne.

Det er trods alt deres land, det handler om.

Venlig hilsen Hans

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Slagsmål i vente

Foto: Morten Langkilde

Regeringen har suspenderet budgetloven. Er vi så på vej tilbage til Anker-tilstande med galopperende inflation, store statsunderskud og en rente over 20 procent?

Jens Sørensen, Helsingør

Kære Jens

De glade dage med det enorme økonomiske råderum er slut. Nu taler vi om udsigten til underskud på statsfinanserne. Derfor suspensionen af budgetloven.

På et tidspunkt må politikerne stramme op igen, for Danmark kan ikke køre med underskud i lang tid.

Men der er hverken råd til store skattestigninger eller nye, enorme velfærdsudgifter. Derfor får vi også et ordentligt politisk slagsmål om pengene inden valget.

Venlig hilsen Hans

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Ingen garantier

Foto: Jens Dresling

Jeg synes, Mette F., Sofie Carsten Nielsen og Pia Olsen Dyhr er begyndt at smiske med hinanden. Er det begyndelsen på en rædselsregering med S, SF og R?

Hvis du svarer ja, er jeg skredet. Jeg stemmer ikke på Mette og S, hvis hun tager de radikale med i en regering.

Christian Henriksen

Odense V

Kære Christian

Foreløbig er Mettes plan en fortsat S-regering, men hun kan jo blive presset til at tage de andre med. Jeg forventer ikke, at Mette afgiver regeringsmagten frivilligt.

Så du får ingen garanti fra mig for, at de radikale ikke havner i regering, hvis der er rødt flertal.

Venlig hilsen Hans

--------- SPLIT ELEMENT ---------

--------- SPLIT ELEMENT ---------

--------- SPLIT ELEMENT ---------