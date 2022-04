Parti i uheldig Ukraine-bommert

Hvad er ligheden mellem sønderbombede bygninger i Ukraine og boligblokke i Danmark?

Nærmest ingen, men alligevel har Frie Grønne i et opslag på Facebook sammenlignet den tragiske situation i Ukraine med simpelt nedrivningsarbejde i Danmark.

Flankeret af et billede af en nedrivning af bygninger i Vollsmose i Danmark skriver partiet følgende tekst:

'Det ligner bombede bygninger i Ukraine. Men faktisk er det bare Danmark, der river almene boliger ned, fordi der bor mange med en bestemt hudfarve der. Det er altså mærkeligt ...'

Opslaget på Facebook er efterfølgende blevet slettet af Frie Grønne, men radiovært Ali Aminali har taget et screenshot af det og lagt det på Twitter.

For stram

Ekstra Bladet har talt med Frie Grønnes politiske leder Sikandar Siddique, der oplyser, at opslaget er blevet slettet, fordi SoMe-teamet i Frie Grønne efterfølgende godt har kunnet se, at Ukraine-sammenligningen var skæv.

- Jeg går ud fra, at det nok også gik op for vores SoMe-folk, at det var en stram sammenligning, og derfor må de have slettet det, siger Sikandar Siddique.

- Så I mener alligevel ikke, at man kan sammenligne bombede bygninger i Ukraine med nedrivningsarbejde i Danmark?

- Nej, det er at stramme den, siger Sikandar Siddique.

Diskriminerende

- Men mener du så reelt, at vi i Danmark river boliger ned, fordi der bor for mange med en bestemt hudfarve i det område?

- Der er blevet brugt ordet hudfarve, kan jeg forstå. Og det er vel et andet ord for etnicitet. Lad os nu bare være ærlige. I lovgivningen står der etnicitet, og det er det afgørende for, hvorvidt en bolig kommer på ghettolisten og i sidste ende bliver revet ned.

- Det bekymrende er jo ikke, at vores folk bruger ordet hudfarve. Det er er jo bare et andet ord for etnicitet. Det ekstreme er, at vi har lovgivning, der er baseret på etnicitet. Det er helt vanvittigt og dybt diskriminerende, siger Sikandar Siddique til Ekstra Bladet.

Odense-bydelen Vollsmose, hvor en del af boligerne er truet af nedrivning. Foto: Stine Tidsvilde

Hvad med danskere?

- Der er jo også mange andre ting, der skal være opfyldt for at komme på den her ghetto-liste. Kriminalitet, arbejdsløshed og andre ting. Anerkender du ikke, at der er et problem i de her områder?

- Det, du skal huske på, er, at hvis der var et område i Danmark, hvor alle var kriminelle, og alle var arbejdsløse, så kan det stadig ikke kategoriseres som et ghetto-område, fordi det ikke opfylder kravet om etnicitet. Det er diskriminerende, siger SIkandar Siddique til Ekstra Bladet.

Ifølge SIkandar Siddique er det nu altafgørende, at vi får fokus væk fra etnicitet, hvis problemerne i ghettoerne skal løses.

- Det er jo ikke det, der er problemet. Problemerne er sociale, og derfor skal vi løse dem ved at give de unge mennesker nogle bedre muligheder. Vi skal lytte til de eksperter, sociologer og andre fagfolk, der har forstand på disse ting, siger han til Ekstra Bladet.