Parti-top fedtet ind i skandale: Se den hemmelige advarsel

Enhedslistens gruppeformand, Peder Hvelplund, modtog allerede i oktober 2020 et fortroligt advarselsbrev om et elendigt arbejdsmiljø på partiets landskontor. Svaret var, at kontoret stort set selv måtte løse problemerne

Skandalen om mobning og krænkelser på Enhedslistens landskontor trækker nu tråde til partitoppen på Christiansborg.

Ekstra Bladet kan afsløre indholdet af et fire sider langt fortroligt advarselsbrev, som allerede i oktober 2020 landede på bordet hos Enhedslistens gruppeformand, Peder Hvelplund.

Gruppeformanden sad på daværende tidspunkt i partiets forretningsudvalg, som brevet var stilet til.

Dermed kunne han læse sort på hvidt, at ansatte på Landskontoret luftede store bekymringer om arbejdsmiljøet under deres daværende leder.

Men på trods af, at advarselslamperne blinkede - og at arbejdsmiljø har politisk top-prioritet i Enhedslisten - så lød meldingen fra Hvelplund og co., at Landskontoret selv måtte ordne sagerne. Og at det ikke skulle have konsekvenser for den udskældte leder.

Dette fremgår af en særdeles kritisk rapport fra Arbejdstilsynet, som gik ind i sagen i foråret 2021:

'Forretningsudvalget besluttede, at lederen skulle blive, og at Landskontoret skulle arbejde på at løse konflikterne,' skriver Arbejdstilsynet i rapporten, som TV 2 tidligere har afsløret.

'Alvorlig situation'

I en sms anerkender Peder Hvelplund problemerne på Landskontoret. Han afviser dog at stille op til interview eller svare på, hvad han orienterede resten af den politiske ledelse om, da han modtog advarslerne.

'Jeg forstår godt, at I spørger mig om de problemer, der har været på Landskontoret. Det er en alvorlig situation, og jeg er meget ked af, at der har været den slags arbejdsmiljøproblemer,' skriver Peder Hvelplund i en sms og henviser til Lisbeth Torfing, der er medlem af Forretningsudvalget.

Partitoppen gemmer sig Ekstra Bladet har gentagne gange forsøgt at få et interview med Peder Hvelplund om nødråbet fra de ansatte, og hvad gruppeformanden fortalte til sine kolleger i folketingsgruppen. Peder Hvelplund har dog ikke svaret på et eneste opkald og sendt en sms uden at besvare spørgsmål. I stedet ringede Lisbeth Torfing, medlem af Forretningsudvalget dengang og i dag, op ud af det blå og ville svare på spørgsmål. - Har Peder Hvelplund talt med nogen i folketingsgruppen om den her sag? - Jeg ved ikke, hvad de drøfter internt i folketingsgruppen, siger Lisbeth Torfing. - Hvorfor må jeg ikke komme til at tale med Peder Hvelplund? - Jeg har ikke autoritet over folketingsgruppen, men det her er en sag i Forretningsudvalget, og derfor udtaler jeg mig. - Og jeg vil gerne tale med Peder Hvelplund, fordi han sad i Forretningsudvalget og var gruppeformand i Folketinget. Hvorfor vil Peder Hvelplund ikke snakke med mig? - I følsomme sager er det rigtig smart, at man ved, hvor kommunikationen ligger, og det er mig, der udtaler mig. - Det er selvfølgelig ærgerligt, når du ikke kan svare på det helt centrale spørgsmål: Hvad Peder Hvelplund orienterede folketingsgruppen om. - Den her sag handler om arbejdsmiljø, så for mig at se er det ikke så centralt et spørgsmål. - Når Enhedslisten på Christiansborg har travlt med at tale om arbejdsmiljø for alle andre, så er det jo oplagt at spørge til, hvordan de selv har håndteret nødråbet fra de ansatte. - Det er mig, der udtaler sig i sagen. - Kan du udelukke, at folketingsgruppen og ledelsen er blevet orienteret om brevet? - Det kan jeg ikke udelukke, fordi det er kendt viden, at der sad et folketingsmedlem i Forretningsudvalget. Men der er tale om en fortrolig sag, og selv hvis de blev orienteret, så har de ikke nogen indflydelse på driften af landskontoret. - Du henviser til Peder Hvelplund, som var gruppeformand på Christiansborg, og så har ledelsen jo haft indgående kendskab til sagen. - Det er en forretningsudvalgssag, og det er mig, der var og er forretningsudvalgsansvarlig. - Har du drøftet sagen og brevet med Mai Villadsen eller Pernille Skipper? - Nej. - Fortryder du, at I sendte sagen tilbage til Landskontoret og lod lederen blive? - Forretningsudvalget gik ind i sagen og deltog i udarbejdelsen af handleplaner og satte blandt andet arbejdet i gang med en autoriseret arbejdsmiljøkonsulent, så vi sendte ikke bare sagen tilbage. - I fyrede ikke lederen. - Jeg ærgrer mig over, at de tiltag, som vi satte i gang, ikke har virket, som vi håbede. - Enhedslisten bakker normalt hurtigt op om medarbejderne på gulvet, når de råber op i andre sammenhænge. Hvorfor lyttede I ikke mere til jeres egne medarbejdere? - Vi lyttede rigtig meget og gik jo netop ind i sagen. - Er det din opfattelse, at medarbejderne var tilfredse med jeres håndtering af sagen? - Vi har haft et løbende samarbejde med medarbejderne, som alle er gået frivilligt ind i. - Er der forskel på, hvad politikerne for Enhedslisten på Christiansborg siger om arbejdsmiljø, og den måde, som Enhedslisten har håndteret egen sag på? - En konfliktløsende tilgang stemmer overens med vores politik. - Kom I til at lytte lidt for meget til lederen og for lidt til medarbejderne på gulvet? - Jeg kan ikke gå så konkret ind i personalespørgsmål. - Du synes ikke, det klinger hult, når Enhedslisten i Folketinget taler varmt for et godt arbejdsmiljø, og de så ikke tager problemet i Landsorganisationen mere alvorligt? - Det synes jeg ikke. Jeg er rigtig ked af, at sagen har haft menneskelige konsekvenser. Ekstra Bladet har efterspurgt et interview med politisk ordfører Mai Villadsen eller andre fra partiledelsen, men presseafdelingen henviser til Lisbeth Torfing. Ekstra Bladet har forgæves forsøgt at få en kommentar fra den tidligere leder af Landskontoret. Vis mere Vis mindre

Bekymring for arbejdsmiljøet

Advarslerne, som Forretningsudvalget modtog i brevet fra de ansatte, var på ingen måde til at tage fejl af.

Her oplistes flere eksempler, hvor advarselslamperne - ifølge de ansatte - blinkede. Kritikken rettes mod den daværende sekretariatschef.

Afslutningsvis konstateres det i brevet, at medarbejdernes tillidsrepræsentant 'ikke før (har) oplevet så stor utilfredshed på flere niveauer og i de forskellige teams over stort som småt på så relativt kort tid. Det rejser naturligvis bekymringer om arbejdsmiljøet og ikke mindst den langsigtede evne til at kunne lede organisationen i en tid med mange vigtige opgaver.'

Desuden beskrives det, at der 9. oktober 2020 blev afholdt et møde blandt de ansatte, hvor samarbejdet med lederen blev drøftet:

'Her blev der udtrykt stor og generel bekymring for organisationens tilstand og udvikling med de prioriteter og den ledelsesstil, vi indtil videre har oplevet. Der blev også udtrykt bekymring for arbejdsmiljøet på Landskontoret og for, om arbejdsglæden blandt de ansatte vil blive mindre i en sådan grad, at ansatte vil søge væk fra at arbejde i Landsorganisationen.'

Men trods disse markante bekymringer lød meldingen fra Enhedslistens forretningsudvalg, at Landskontoret selv skulle løse konflikterne.

Her er advarslerne I det fortrolige brev til Forretningsudvalget opremser de ansatte flere konkrete forhold, der har fået advarselslamperne til blinke: 1. 'Første advarselslampe er håndtering af arbejdet under corona. Der har været stor utilfredshed med, at (lederen) ikke har forholdt sig tilstrækkeligt til den anden bølges opståen og hverken har ønsket at følge samme linje som hos de ansatte på Christiansborg såvel som de politiske signaler fra partiets ledelse om at udvise stor forsigtighed i samfundet og arbejdspladser generelt over for at undgå og forebygge smitte.' 2. 'Anden advarselslampe har været årsmødet.' 'Under årsmødet oplevede personalegruppen en lang række forløb, som isoleret set godt kan forsvares, men som led i en lang kæde af mærkværdige valg får advarselslamperne til at blinke.' Eksempelvis bliver der fremhævet situationer, hvor lederen uddelte 'voksen-skældud' og situationer, hvor man har oplevet en leder med behov for at markere sin magt i situationer, der fremstår 'uproportionelle'. Samlet om årsmødet hedder det i brevet: 'Alt i alt kan det virke som små og isolerede tilfælde, men som under afviklingen af f.eks. et årsmøde fremstår det som en unødvendige magtdemonstrationer frem for ledelse.' 3. 'For det tredje er vi også bekymrede for (lederens) prioriteringer for landsorganisationen.' 'Der lader til at være en tendens til at ville løse en række opgaver eller problemstillinger, som hverken er til stede eller er et akut problem. Om årsagen er mangel på viden eller afklaring på, hvor der skal tages fat kan være en mulighed. Samtidig opstår der problemer i processen i løsningen af disse opgaver, og i disse tilfælde er det ikke en god dialog. Det fører til konflikter, som ofte håndteres med at gå i forsvar for en løsning og håndterer konflikter skævt, når de inkluderer (lederen) selv.' Vis mere Vis mindre

Krænkende handlinger

Under alle omstændigheder kom der for alvor skred i sagerne i april 2021. Her var Arbejdstilsynet nemlig på besøg på Landskontoret.

I tilsynets efterfølgende rapport - som Ekstra Bladet er i besiddelse af - lød det bl.a.:

'Arbejdstilsynet vurderer, at der er en konkret mistanke om, at der er problemer i det psykiske arbejdsmiljø i virksomheden som følge af, at stor arbejdsmængde og tidspres samt krænkende handlinger ikke er forebygget tilstrækkeligt.'

Desuden blev det bl.a. påpeget, at flere medarbejdere havde oplevet mobning på arbejdspladsen.

Ifølge TV 2 var problemerne så grelle, at Arbejdstilsynet påbød Enhedslisten at få en ekstern rådgivningsvirksomhed til at lave en undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø.

Undersøgelsen er endnu ikke færdiggjort.