Partier åbner for folkeafstemning

Flere partier åbner nu for at lade danskerne afgøre afskaffelsen af Store Bededag ved en folkeafstemning

Presset vokser nu på regeringen, når det gælder afskaffelsen af Store Bededag.

Flere partier i Folketinget åbner nemlig nu op for at lade danskerne selv bestemme, om de vil af med en fridag ved en folkeafstemning.

Det kræver blot, at 60 mandater - en tredjedel af Folketingets medlemmer - bakker op om det.

Hidtil har blot 19 folketingsmedlemmer entydigt sagt, at de vil have en folkeafstemning. Det er Enhedslisten, Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige.

Flere partier, blandt andet Danmarksdemokraterne, åbner op for folkeafstemning om Store Bededag.

Lukker ingen døre

Men nu begynder flere af de store oppositionspartier også at røre på sig.

- Jeg lukker ingen døre i forhold til en folkeafstemning om Store Bededag, siger Inger Støjberg - Danmarksdemokraterne, der repræsenterer 14 mandater.

- Men jeg siger heller ikke, at vi kommer til at gå ind for det. Nu må vi se, om regeringen besinder sig, siger hun.

Også de konservative og deres 10 mandater er gået i tænkeboks, siger formand Søren Pape Poulsen.

- Man skal overveje, hvornår man tager så stort et redskab ud af værktøjskassen. Nu ser vi lige, hvad regeringen gør, men nu ser vi på det. Jeg kommer det ikke nærmere nu, men vi har drøftelser til gode om det i vores parti, siger han.

Folkeafstemninger er ikke bare et greb i lommen. Tidligere folkeafstemninger har kostet på den kedelige side af 100 millioner kroner.

Lytter til mange

SF er med 15 mandater det største oppositionsparti. Her siger formand Pia Olsen Dyhr, at hun er lydhør, hvis mange danskere ønsker en folkeafstemning:

- SF er principielt imod at sende ting til folkeafstemning, som ikke er store, udenrigspolitiske sager. Men det gør indtryk på mig, at så mange danskere ønsker en folkeafstemning.

- Principper kan man godt nogle gange fravige, og derfor kommer jeg også til at lytte, hvis der kommer et meget massivt folkeligt pres om det her, siger hun.

LA afviser

Også hos Alternativet er er man i bevægelse:

- Nu må vi se, men det peger mere og mere i retning af en folkeafstemning, siger leder Franciska Rosenkilde.

Liberal Alliance er til gengæld ikke meget for en folkeafstemning.

- Jeg er skeptisk over for at skabe en præcedens for at udskrive folkeafstemninger, med mindre der kommer nogle meget indgribende lovforslag. Store Bededag er indgribende, men ikke i en grad, hvor jeg tænker, at vi skal sende det til folkeafstemning, siger formand Alex Vanopslagh.