Partier anklager regeringen for lukkethed om fængselspladser

Det Konservative Folkeparti og Socialistisk Folkeparti anklager regeringen for bevidst at have tilbageholdt information om alvoren af situationen i det danske fængselsvæsen.

Kritikken kommer, efter at TV 2 har afsløret, at Kriminalforsorgen i november lagde en kriseplan, der indebærer lukningen af 80 fængselspladser.

Det skyldes, at der ikke er nok personale til at holde alle de danske fængsler åbne.

Lukningen er godkendt af Justitsministeriet.

K og SF indgik i 2021 sammen med DF og den daværende S-regering en aftale, der forpligter partierne til at skaffe flere fængselspladser. De er derfor utilfredse med, at de som forligspartier ikke er blevet indviet i planerne.

- Det er et svigt. Regeringen er jo nødt til at inddrage os, når der laves tiltag, som går stik imod det, vi har aftalt, siger de konservatives retsordfører, Mai Mercado, til TV 2.

Justitsminister Peter Hummelgaard (S) siger til TV 2, at situationen er 'uholdbar'. Partierne har nu kaldt ministeren i samråd.

Sidste år viste en opgørelse fra Fængselsforbundet, at belægningen i fængslerne - altså hvor mange indsatte der er i forhold til antallet af pladser - har været på 100 procent i perioden 2018-2021.

Der er sat tiltag i søen for at afhjælpe problemet. Blandt andet vil regeringen leje 300 fængselspladser i Kosovo. Hvor langt den plan er fra at blive realiseret, er lige nu uvist.

Dertil er det politisk aftalt i flerårsaftalen for Kriminalforsorgen at øge brugen af fodlænker og udslusningsfængsler.

Ifølge det nye regeringsgrundlag vil regeringen søge viden om, hvordan andre sammenlignelige lande håndterer alternative strafformer og resocialisering.