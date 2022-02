Partier enige efter Mishtis sag: Kom i gang, Tesfaye

Meningsløst, sørgeligt, tragisk, dumt og grotesk.

Sådan lyder blot et lille udvalg af de tillægsord, som Radikale Venstres Andreas Steenberg kan finde i ordforrådet i sagen om 19-årige Mishti Dixits hjemsendelse.

- Det er jo fuldstændig vanvittigt. Det giver jo ingen mening, og det viser, hvordan de her regler har mistet alle former for sund fornuft, siger den politiske ordfører.

- De har jo ikke gjort noget galt. Tværtimod.

Sådan lyder dommen, efter at Ekstra Bladet har afdækket, hvordan velintegrerede Mishti Dixit skal forlade Danmark.

Andreas Steenberg er alt andet end tilfreds med de regler, der gælder for nuværende. Arkivfoto: Anthon Unger

Hun står til at blive sendt med en envejsbillet til Indien på søndag, to dage efter hendes 20-års fødselsdag, fordi hendes mor, Akhansha Roy, er nået igennem nåleøjet og har opnået dansk statsborgerskab.

Dermed er Mishti Dixit ikke længere en del af sin mors permanente opholdstilladelse.

Fedter rundt

Reglerne har været drøftet siden oktober 2020 på baggrund af et beslutningsforslag fremsat af Steenberg og hans radikale kollegaer, og det blev ved et flertal besluttet, at reglerne skulle ændres.

I mellemtiden er afgørelsen faldet, der nu sender Mishti Dixit med et fly til Indien.

- Mattias Tesfaye har nu fedtet rundt med det i efterhånden halvandet år. Han har lovet, at der kommer en lovændring, inden Folketinget går på sommerferie, så jeg kan kun opfordre ham til at få rubbet neglene, lyder kritikken fra Andreas Steenberg.

Har det hele i munden

Den kritik tilslutter indfødsretsordfører for Venstre Morten Dahlin sig.

- Vi kender jo problemstillingen, og vi har talt om det her helt tilbage i 2020, og der sagde ministeren, at han ville arbejde på at finde en løsning. Det tilsluttede vi os i Venstre. Men vi har ikke hørt noget siden, siger Morten Dahlin.

- Noget tyder på, at ministeren - i hvert fald i det her tilfælde - har det hele i munden, lyder den harske kritik af Mattias Tefaye fra Venstre-manden.

Han fortæller, at Venstre ikke har konkrete forslag til, hvordan reglerne skal ændres, men partiet vil afvente, at Mattias Tesfaye fremlægger et forslag til ændringerne, som Folketingets partiet så skal drøfte.

Det er trods alt ham, der sidder på regneapparatet, siger han og gør det klart, at ministeren for længst burde have taget sagen op.

Han har det hele i morgen, lyder den opsigtsvækkende kritik af Matias Tesfaye. Arkivfoto: Jens Dresling

- Ubærligt

Også Enhedslisten, endnu et af regeringens støttepartier, tilslutter sig koret af kritiske røster.

Efter Mishti Dixit offentligt berettede om sin situation sendte partiets integrations- og udlændingeordfører, Rosa Lund, et spørgsmål til Mattias Tesfaye, om hendes situation er rimelig.

- Jeg synes, det er fuldstændigt langt ude. Det er helt, helt ubærligt. Det er beviset på, at vi har for meget symbollovgivning på udlædingeområdet og på, at reglerne ikke er gennemtænkt, siger Rosa Lund.

Og ligesom sine kollegaer fra Venstre og Radikale Venstre mener hun, at ministeren har nølet med at få ændret lovgivningen i sager som Mishti Dixits.

- Hvor mange af de her sager skal frem, før I slæber Tesfaye til truget og får ham til at komme med et reelt forslag til, hvordan reglerne skal ændres?

- Jeg er selv rimelig forfærdet over, hvor lang tid der er gået. Hvor svært kan det være, spørger hun.

- Men hvornår kræver I, at det bliver taget op?

- Vi troede, det var i fuld gang. Nu er vi jo nødt til at høre, hvor de forhandlinger er strandet henne, siger Rosa Lund.

Enhedslisten Rosa Lund kalder sagen. Arkivfoto: Jens Dresling

Lovforslag på vej

Folketinget har allerede stemt for et beslutningsforslag, der blev stillet af Radikale Venstre, som skal bane vejen for en lovændring.

Det skal ændre den nuværende praksis, hvor medfølgende ægtefæller og børn til en arbejdstager ikke mister deres opholdstilladelse, hvis arbejdstager skulle opnå dansk indødsret.

Lovforslaget er dog fortsat ikke blevet drøftet, hvorfor Mishti Dixit fortsat skal være ude af landet fra på søndag.

Ekstra Bladet har været i kontakt med SIRI, der henviser til Udlændinge- og Integrationsministeriet. Ministeriet fortæller til Ekstra Bladet, at fordi familien har klaget til Udlændingenævnet, er sagen ikke endeligt afgjort.