Partier er splittede om EU-forbud mod russiske medier

Det har skabt uenighed blandt partierne på Christiansborg, at EU har indført et forbud mod, at to store russiske medier udkommer i Danmark og andre EU-lande.

Det skriver Jyllands-Posten.

For SF's udenrigsordfører, Karsten Hønge, er det et dilemma, men han frygter grundlæggende, at det kan blive en glidebane.

- Vi synes, at den slags misinformation og fake news, som kommer fra de medier, skal bekæmpes med oplysning og med at have en kritisk befolkning, siger han til Jyllands-Posten.

- Vi er bange for, at hvis man begynder et sted med at lukke for dem, så kan det være svært at se, hvornår vi skal lukke for andre kanaler.

Forbuddet gælder for radiokanalen Sputnik og tv-stationen Russia Today, der sender på engelsk.

Begge medier har også netaviser. De er statsejede og underlagt Kreml, hvilket betyder, at artiklerne ofte er Putin-venlige.

Det var onsdag, at EU indførte et forbuddet i et forsøg op at bremse 'Kremls mediemaskine i EU'.

- Systematisk manipulerende information og desinformation fra Kreml bruges som et redskab i dets angreb på Ukraine, lød det fra EU's udenrigschef, Josep Borrell.

I DF er man lige som SF ikke glad for et forbud.

Udenrigsordfører Søren Espersen bryder sig ikke om, at man forbyder nyhedsmedier. Desuden problematiserer han, at det afskærer EU-landene for at få informationer om, hvordan fjenden tænker.

Også Liberal Alliances leder, Alex Vanopslagh, er kraftigt imod, skriver han på Twitter:

- Lad os nu lige tage en dyb indånding. Det er en farlig glidebane at bevæge sig ned ad, hvis vi begynder at forbyde bestemte medier og begrænse ytringsfriheden, skriver han på Twitter.

I Venstre og hos De Radikale lyder det i Jyllands-Posten, at et forbud er nødvendigt, fordi den russiske præsident, Vladimir Putins, propaganda skal stoppes.

Kulturordfører i regeringspartiet Socialdemokratiet, Kasper Sand Kjær, siger til Jyllands-Posten, at regeringen bakker 100 procent op om de sanktioner, som EU i fællesskab har indført mod Rusland.

Han forsikrer dog om, at regeringen står vagt om ytrings- og pressefriheden. Men man bliver nødt til at tage bestik af den nye situation, hvor der er krig i Europa, mener Kasper Sand Kjær.