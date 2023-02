Partier: Folketinget skal tage styring af FE-undersøgelse

Ni partier uden for regeringen kritiserer dens forslag om at undersøge hjemsendelserne af ledende medarbejdere i Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) i 2020.

Regeringen har et flertal og vil have den forankret i Justitsministeriet. Men partierne udenfor vil overlade styringen til Folketinget i form af Granskningsudvalget, der mødes torsdag.

Det siger partileder Alex Vanopslagh (LA), der har stået for koordineringen af brevet til regeringen.

- Vi foreslår, at hele FE-sagen undersøges af Granskningsudvalget, ligesom det skete med Minkkommissionen.

- Vi synes ikke, det er hensigtsmæssigt, at Justitsministeriet skal være ansvarlig for en undersøgelse, hvor de selv er genstand for undersøgelsen. Regeringen lægger kun op til at undersøge årsagerne til hjemsendelsen, og mere er relevant at undersøge i den sag, siger Alex Vanopslagh.

Annonce:

Partierne mener, at undersøgelsen ligger mest 'uvildigt og uafhængigt' hos den lovgivende magt, da det er den udøvende magt, som delvist er genstand for selve undersøgelsen.

Den kommende kommission skal blandt andet se på den daværende regerings rolle, og om nogen kan drages til ansvar.

Oppositionspartierne vil udvide undersøgelsen til også at omfatte, hvorfor Forsvarets Efterretningstjenestes chef, Lars Findsen, blev hjemsendt og siden aflyttet, efter at han blev frikendt i sagen. Han er siden blev tiltalt.

- I denne sag kan der være tvivl om, hvorvidt den udøvende magt agerer, som den burde. Derfor var alle partier i valgkampen enige om, at det skulle undersøges.

- Ikke bare sagen, men også hele processen om at aflytte Lars Findsen og sigte ham, siger Alex Vanopslagh.

Regeringen sendte et lovforslag i høring mandag, hvor den lægger op til, at undersøgelsen skal tage et halvt år, hvilket er hurtigere end lignende sager.

Oppositionen mener, at undersøgelsen bør tage længere tid, fordi den udvides.

Annonce:

Til sammenligning tog undersøgelsen et år for den kommission, der i december 2021 frikendte de hjemsendte medarbejdere. Den nye kommission skal blandt andet se på regeringens rolle, og om nogen kan drages til ansvar.

Denne gang lægges så meget som muligt åbent frem, men en del ventes at blive holdt fortroligt.

Professor emeritus i strafferet Jørn Vestergaard mener, at det ikke er et problem, at undersøgelsen hører hjemme i Justitsministeriet.

- Det er næppe et problem, at undersøgelsen forankres i Justitsministeriet, selvom ministeriet er genstand for opmærksomhed.

- De tre landsdommere har fuld rådighed over afrapporteringen, så ministeriet er nærmest en slags ekspeditionskontor, siger han i en skriftlig kommentar.