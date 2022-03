Partier freder ukraineres smykker

Alle asylansøgere kan få taget deres smykker og andre værdier over 10.000 kroner, når de kommer til Danmark.

Men det skal ikke gælde for de mennesker, der lige nu flygter fra Ruslands bomber i Ukraine.

Det fastslår både Socialdemokratiet og Venstre, der ellers er stålsatte tilhængere af smykkeloven generelt.

I går oplyste Udlændingestyrelsen, at 22 ukrainere indtil videre har søgt asyl i Danmark. Et langt større antal er kommet hertil, men ikke som asylansøgere.

Men ifølge Socialdemokratiets udlændingeordfører, Rasmus Stoklund, skal ukrainske asylsøgere altså ikke frygte, at halskæden ryger i statskassen. Det fastslår han i Ekstra Bladets politiske podcast 'Ingen kommentarer'.

- Skal man kunne tage ukrainernes smykker?

- Som lovgivningen er nu, så er det ens for alle. Men Folketinget og regeringen er ved at overveje, hvilket opholdsgrundlag ukrainerne skal have, og der går det i retning af, at de ikke skal være asylansøgere. Og så er smykkeloven ikke relevant for dem, siger Stoklund.

- Men synes du, at man skal tage ukrainernes smykker, indtil loven måske laves om?

Ikke til folk fra krig

- Nej, jeg synes ikke, at vi skal lande et sted, hvor smykkeloven gælder for ukrainerne. Smykkeloven er lavet til, hvis man bryder op fra et nærområde, hvor man er i sikkerhed og rejser gennem sikre lande. Men det er ikke sagen for ukrainerne. Vi er deres nærområde.

- Skal man lade være med at bruge smykkeloven, hvis der kommer en ukrainer med værdier og søger asyl i morgen?

- Vi er i fuld gang med at drøfte, hvordan vi kan hjælpe ukrainerne. Jeg synes, at man skal finde et opholdsgrundlag for dem, der giver mening. Vi er deres nærområde, og derfor har smykkeloven ikke relevans for dem.

- Men det har den lige nu. Skal man tage deres ting?

- Det mener jeg ikke. Jeg synes ikke, at smykkeloven skal gælde for ukrainere. Smykkeloven er ikke lavet til at afholde folk, der kommer direkte fra en krig, fra at komme til Danmark.

- Er det for umenneskeligt at tage smykker fra ukrainere?

- Jeg synes, at hvis man for eksempel sidder i sikkerhed i en flygtningelejr et sted i verden, så er det fint, at man ved, at man selv med til at finansiere sit ophold i Danmark. I Ukraine er der tale om, at folk kommer direkte fra krigshandlinger til Danmark. Og der har det ikke en relevans at tale smykkelov, lyder det fra Rasmus Stoklund.

Bedre med arbejde

Venstres udlændingeordfører, Mads Fuglede, er enig. Smykkeloven skal ikke gælde for ukrainere:

- Vi arbejder for, at der skal laves en særlov, så vi slet ikke er inde i flygtningeproblematikken, siger han.

- Så man skal ikke tage deres smykker?

- Det er i hvert fald ikke inde i det system. De skal ud og arbejde.

- Hvorfor denne forskel på ukrainere og folk fra Mellemøsten?

- Fordi det er fra vores nærområde. Så vil antallet af mennesker være større, og de skal tilbydes en hjælp, så de så hurtigt som muligt kommer ud på arbejdsmarkedet.

- Og det skal andre ikke?

- Hvis man kommer hertil som syrer, for eksempel, så vil vi hellere have, at de blev hjulpet i deres nærområder.

Smykkelov ikke brugt

- Men hvorfor skal der være en særlov for ukrainere?

- Fordi vi opfatter Ukraine som et nærområde, hvor vi skal tage et ansvar og et meget større antal, end vi normalt ville gøre, siger Mads Fuglede.

Udlændingestyrelsen oplyser til Ekstra Bladet, at smykkeloven foreløbig ikke er taget i brug overfor ukrainere.