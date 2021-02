Partier i opråb: De skal frem i vaccinekøen

Buschauffører, salgsassistenter i supermarkeder og andre, der er i nær kontakt med mange mennesker, bør komme forrest i vaccinekøen, når det bliver de 16 til 64-åriges tur til at blive vaccineret.

Det mener DF, SF og Enhedslisten, skriver DR.

Enhedslistens sundhedsordfører, Peder Hvelplund, mener, at kassemedarbejdere, buschauffører, taxachauffører og togpersonale er blandt de personer, der skal frem i køen, idet de har jobfunktioner, hvor de er særligt udsatte for smitte, fordi de er i kontakt med mange andre mennesker.

En mulighed kunne være at vaccinere de 60-64-årige først, men herefter bør det være de personer, som er mest udsatte på jobbet, der bliver vaccineret, lyder det fra DF's sundhedsordfører Liselott Blixt.

Men ifølge Sundhedsstyrelsen ligger det endnu ikke fast, hvem der skal vaccineres først i den største befolkningsgruppe, der inkluderer cirka tre millioner danskere.

'Det er endnu ikke fastlagt. Processen er, at Sundhedsstyrelsen udarbejder en faglig indstilling til Sundhedsministeriet – derefter er det en politisk beslutning, hvordan vaccinationerne i gruppe 12 skal prioriteres', skriver Sundhedsstyrelsen i en mail til DR.

De skal bagerst

Både Enhedslisten og SF mener, at direktører og folk, der arbejder på kontor, bør komme bagerst i køen. Det samme gælder de personer, der arbejder hjemmefra.

På den anden side mener sundhedsordfører Per Larsen (K) ikke, at det er op til politikerne at bestemme, hvem der skal forrest og bagerst i køen.

- Om rækkefølgen bliver fastlagt efter alder eller jobfunktion, skal jeg ikke blande mig i. Det må være Sundhedsstyrelsen, der trækker de streger, siger Per Larsen til DR.

Magnus Heunicke har ikke ønsket at stille op til interview med DR. Han henviser til Sundhedsstyrelsen.

Nye data kan give AstraZeneca-vaccine godkendelse til ældre

WHO-eksperter anbefaler AstraZeneca til personer over 65 år

Moderna kan kun levere halvdelen af de forventede doser i næste uge