Partier i oprør efter afsløring: - Helt vanvittigt

Presset stiger nu på regeringen og udenrigsminister Jeppe Kofod (S) i sagen om de danske børn i Syrien.

Det sker i kølvandet på Ekstra Bladets afsløring af, at fire centrale ministerier i september blev advaret af Forsvarets Efterretningstjeneste om, at børn i de syriske fangelejre udsmugles af Islamisk Stat og trænes til at begå terror i børnenes hjemlande.

- Det her er jo helt, helt vanvittigt. Det er en meget vigtig sag for regeringens parlamentariske grundlag og Danmarks sikkerhed, lyder det fra Enhedslistens retsordfører, Rosa Lund, der nu kalder udenrigsminister Jeppe Kofod samt forsvarsminister Trine Bramsen i samråd.

- Det er oplysninger, som har offentlighedens interesse, og det burde Folketinget have været orienteret om, så det skal vi til bunds i nu. Hvis de har tilbageholdt så væsentlige oplysninger, er det meget alvorligt. De oplysninger, som Ekstra Bladet nu fremlægger, bekræfter jo den mistanke, vi hele tiden har haft: At jo længere tid, børnene er der, jo større risiko er der for, at de bliver radikaliseret, og jo farligere er det for Danmarks sikkerhed, siger Rosa Lund.

Islamisk Stat har smuglet 30 børn ud af lejrene i Syrien for at træne dem til at begå terror i deres hjemlande, lød det i en orientering fra FE til regeringen i september 2020, erfarer Ekstra Bladet. Foto: Ritzau Scanpix

Dybt bekymrende

SFs retsordfører, Karina Lorentzen, vil ligesom Enhedslisten også have klarlagt, hvad regeringen har foretaget sig på baggrund af de opsigtsvækkende oplysninger fra FE.

- Det er relevant at vide, hvordan regeringen ser på de her oplysninger. For hvis de har modtaget sådanne informationer, så synes jeg, det er relevant at få at vide, hvordan man har taget bestik af det. Lægger man det bare ind på en hylde, eller overvejer man faktisk at reagere på det, siger hun og tilføjer:

- Det er dybt bekymrende, hvis man går og putter med den slags, siger Karina Lorentzen, der desuden mener, at oplysningerne understreger vigtigheden af, at børnene hentes hjem.

- Det har nogle virkelig skræmmende perspektiver, hvis IS fisker børn i de her lejre med henblik på at få dem til at begå terror. Vi ved ikke, om de vil være i stand til at gøre det med danske børn, men det fortæller mig, at jo hurtigere, vi får de børn reddet ud, jo mindre er sandsynligheden for, at sådan noget kan forekomme.

- Decideret uansvarligt

Samme toner lyder der fra De Radikales Kristian Hegaard, der vil spørge ind til de nye oplysninger i et samråd.

- Jeg vil selvfølgelig spørge ind til de her nye oplysninger, og hvad de her konkrete informationer gør i forhold til regeringens linje. Det her understreger, hvorfor de danske børn skal hjem, siger han.

Han mener, at det er væsentlige oplysninger i sagsbehandlingen vedrørende de danske børn og kalder regeringens linje uansvarlig.

- Det er decideret uansvarligt ikke at tage de danske børn hjem med de nye oplysninger, siger han.

- Udover det, som PET oplyser, så skubber det her bare yderligere til, at der er en reel risiko for radikalisering og planlægning af mulige terrorangreb, hvis ikke man tager de danske børn hjem, siger han.

Han mener, at regeringen havde udbredt oplysningerne mere, hvis de havde talt ind i deres politik.

- Det er som om, at hver gang der er noget, som taler for, at de danske børn skal hjem, så går man og putter med de oplysninger for, at de ikke skal komme frem. Det synes jeg er stærkt foruroligende, siger han.

'Kejserens nye klæder': Nul møder om børn i Syrien

Ingen kommentarer

Hverken udenrigsminister Jeppe Kofod eller statsminister Mette Frederiksen har ønsket at kommentere sagen overfor Ekstra Bladet.

'Udenrigsministeriet kommenterer af principielle årsager ikke på spørgsmål vedrørende efterretningstjenesternes analyser,' skriver Udenrigsministeriets presseafdeling til Ekstra Bladet.

Statsministeriet ønsker heller ikke at udtale sig men henviser blot til Udenrigsministeriet.

Heller ikke Forsvarets Efterretningstjeneste ønsker at kommentere oplysningerne.