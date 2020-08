Partier klar til at kulegrave efterretningstjeneste

FAKTA: Svindel og bestikkelse har martret Forsvaret

Svindelsager, vennetjenester og misbrug af betroede midler har de senere år plaget Forsvaret og Forsvarsministeriet.

Mandag blev chef for Forsvarets Efterretningstjeneste Lars Findsen og to ledende medarbejdere sendt hjem på ubestemt tid.

Her er et par af sagerne:

* Den daværende chef for Hærkommandoen, Hans-Christian Mathiesen, blev i 2018 hjemsendt, efter mistanke om at han havde misbrugt sin stilling til at fremme sin kærestes karriere. Han blev i maj dømt for forholdet, og Vestre Landsret afgør mandag ankesagen.

* To tidligere ansatte i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse er sigtet for svindel, efter at Rigsrevisionen fandt en lang række unøjagtigheder i styrelsens indkøb. Blandt de mulige svindelsager er et eksempel fra 2018, hvor en projektleder i ejendomsstyrelsen bestilte cykelskure for 110.800 kroner, men endte med i stedet at godkende en faktura på tekøkkener for 188.650 kroner.

* I forbindelse med sagen om svindel i ejendomsstyrelsen kom det også frem, at fem andre er tiltalt for bestikkelse i Ejendomsstyrelsen i en sag fra 2016. Denne sag handler om bestikkelse af to ansatte i ejendomsstyrelsen for op i mod 1,8 millioner kroner.

* I november sidste år oplyste Forsvaret, at der er mistanke om vennetjenester og embedsmisbrug i Frømandskorpset. Forsvarsministeriets Auditørkorpset efterforsker nu en stribe sager i elitekorpset.

* I januar afdækkede Berlingske en række kritisable forhold om misbrug af Forsvarets kreditkort. Heriblandt en sag, hvor en kommandørkaptajn havde misbrugt sit tjenstligt udleverede kort på en stripklub på Malta.

* 3. august oplyste Tilsynet med Efterretningstjenesterne (TET), at årsrapporten vedrørende Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) højst usædvanligt blev forsinket. Det skyldtes, at 'at tilsynet i november 2019 kom i besiddelse af en betydelig mængde materiale vedrørende FE'.

* 24. august oplyser Forsvarsministeriet, at chefen for FE, Lars Findsen, og to andre ledende medarbejdere er blevet fritaget for tjeneste. Ministeriet vil ikke sige hvorfor.

Kilder: Forsvarsministeriet, TV2, Ritzau