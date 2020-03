Partier kræver større indsigt i økonomiske konsekvenser af nedlukning

Den mest omfattende nedlukning af Danmark i nyere tid stiller de ansvarlige politikere over for svære valg.

Det gælder ikke mindst, når tab af vækst, arbejdspladser og andre økonomiske konsekvenser skal vejes op mod de sundhedsmæssige argumenter for at dæmme op for smittespredningen.

Derfor kræver flere partier, at regeringen i højere grad redegør for dens forventninger til de økonomiske konsekvenser, sådan at de svære beslutninger i det mindste kan træffes på det mest oplyste grundlag. Det skriver Politiken torsdag.

I Radikale Venstre kalder gruppenæstformand Sofie Carsten Nielsen det 'betimeligt', når overvismand Carl-Johan Dalgaard fra Det Økonomiske Råd efterlyser analyser af konsekvenserne.

- Vi er nødt til også at gøre os overvejelserne om, hvor længe vi kan holde til det her«, siger Sofie Carsten Nielsen til Politiken.»Jeg vil meget gerne se nogle flere tal. Og vores opfordring er, at vi skal i gang med at forhandle en genopretningsplan. Det kan vi lige så godt komme i gang med nu, siger hun til Politiken.

Også i Venstre ønsker politisk ordfører Sophie Løhde klarere svar fra regeringen:

- Det vil være naturligt, at regeringen snart fremlægger en plan for, hvordan nedlukningen af samfundet på et tidspunkt skal rulles tilbage på en måde, hvor hensynet til danskernes sundhed og aktivitet i samfundet går hånd i hånd. Og Venstre er selvfølgelig altid klar til at indgå i konstruktive drøftelser, lyder det fra Løhde til Politiken.