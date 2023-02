Partier måber: De har brugt alle pengene

Ni partier uden for regeringen er svært utilfredse med regeringens udspil til de årlige forhandlinger, hvor omkring 950 millioner kroner fordeles til organisationer og indsatser på blandt andet social- og sundhedsområdet.

For regeringen har i sit forhandlingsudspil disponeret hver en krone i det, der formelt hedder SSA-reserven.

Dermed gør den partierne til potentielle skurke, der for at få tilført midler til projekter, de finder værdige, skal sidde og fjerne potentielle penge fra andre.

Uacceptabelt

En af medunderskriverne på den samlede kritik er Danmarksdemokraterne, hvis ordførere, Karina Adsbøl og Marlene Harpsøe, i et skriftligt citat siger:

- Danmarksdemokraterne finder det uacceptabelt, at regeringen har brugt hele forhandlingsrammen, inden forhandlingerne er gået i gang.

- Det er uhørt, at vi skal sidde og pille initiativer ud for at få indflydelse på forhandlingerne. Det er ikke rimeligt! Danmarksdemokraterne ønsker reelle forhandlinger.

Alle ni partier har sendt et fælles brev til socialminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S). Her kritiserer de samtidig, at regeringen bruger midlerne fra puljen, der burde gå til midlertidige projekter, til at støtte tiltag, der er mere eller mindre permanente.

- Først og fremmest undrer vi os over, at regeringen har lagt et samlet udspil på bordet for hele SSA-reserven, hvor de har brugt hele rammen. Det er kritisabelt, da det giver et dårligt udgangspunkt for forhandlinger.

- Mange af initiativerne burde modtage direkte finansiering på finansloven og ikke midlertidige bevillinger fra reserven. Reserven er tiltænkt forsøgs- og udviklingsprojekter. I stedet prioriterer regeringens udspil i uhørt omfang drift af grundlæggende velfærd, skriver partierne.

På Twitter afviser ministeren, at der skulle være tale om en ny fremgangsmåde:

- Sådan gør man altid. Altså fremlægger et forslag til, hvordan alle pengene skal bruges. Herefter forhandles der. Det samme, når der forhandles om andre store rammer, der skal udmøntes, skriver hun.

Puljeleg

SSA-reserven er et efterladenskab fra de gamle sats-puljemidler. Hvert år vælger Folketinget en stribe projekter, der får støtte kortere eller længere tid.

Systemet er blevet heftigt kritiseret, da politikerne sidder og forhandler støtte til specifikke projekter og organisationer.

Det har ført til kritik af, at det er politikernes egne kæpheste, yndlingsprojekter eller sågar bekendte, der er bedst stillet i forhold til at få offentlige kroner til arbejdet.