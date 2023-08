Partier med hård kritik i Tucktack-sag: - Fuldstændig vanvittigt

Står du i en lignende situation, og vil du fortælle din historie? Skriv til journalisterne her.

Hos både SF og Nye Borgerlige vækker det massiv kritik, at Danmark endnu en gang er i færd med at sende en velintegreret og hårdtarbejdende udlænding ud af landet.

Ekstra Bladet kunne således onsdag bringe historien om thailandske Tucktack, der nu endegyldigt har fået besked på at forlade Danmark efter ni år, selvom hun knokler hver nat som rengøringsassistent i en børnehave.

Tåbelig regel

- Jeg er så frustreret over denne her sag, for det er bare så meningsløst. Det giver jo ikke mening, at vi sender et menneske ud af landet fra et job, som der i øvrigt ikke er mange, der står i kø for at udføre, siger SF's gruppeformand, Karina Lorentzen Dehnhardt.

- Og det sker på grund af en tåbelig regel om et timetal. På trods af, at man har vist, at man kunne klare sig og forsørge sig selv og passe det arbejde igennem mange år, fortsætter hun.

Mens Danmark skriger på arbejdskraft, bliver rengøringsassistenten Tucktack smidt ud. Selvom hun står op hver nat for at gøre rent i en børnehave, mener myndighederne ikke, at hun arbejder nok. Afgørelsen tog så hårdt på hende, at hun forsøgte at tage sit eget liv Ekstra Bladet talte med Tucktack tidligere på året.

Fuldtids-strid

Som Ekstra Bladet tidligere har beskrevet, har Tucktack fået afslag på opholdstilladelse, fordi myndighederne mener, at hun ikke har arbejdet fuld tid de seneste to år.

Tidligere havde de ellers skrevet det modsatte, nemlig at hendes arbejde som rengøringsassistent i en børnehave på 30 timer om ugen svarede til netop fuld tid. Det viste sig dog at være en 'beklagelig fejl'.

Derfor forsøgte Tucktack at klage over afgørelsen, ligesom hun også tog et ekstra rengøringsjob i et forsøg på at leve op til reglerne og komme op på de krævede 37 timer.

Men nu er der kommet svar, og hun fik ikke medhold i sin klage. Derfor skal hun forlade landet senest 17. september.

- Jeg har gjort alt, hvad de har bedt mig om, og jeg elsker mit arbejde. Men nu kan jeg ikke gøre mere, siger Tucktack. Foto: Tim Kildeborg Jensen

Helt galt

Nye Borgerliges formand, Pernille Vermund, kalder sagen 'fuldstændig vanvittig'.

- Der er udenlandske statsborgere, der har både en, to og tre domme for grove overtrædelser af loven, som får lov til at blive. Og så er der en kvinde som hende her, der både forsørger sig selv og overholder vores lovgivninger, og så bliver hun smidt på porten. Det er jo fuldstændig vanvittigt, tordner Pernille Vermund og tilføjer:

- Det vidner jo om, at der er noget helt galt med vores udlændingepolitik.

Fra SF lyder det, at man - endnu en gang - vil gå til udlændinge- og integrationsminister Kaare Dybvad Bek (S) med sagen. Gruppeformanden mener, at det ikke skal være antallet af timer, der er afgørende, men at man kan forsørge sig selv.

- Ja, jeg vil simpelthen gå til ministeren for at finde en løsning på den her udfordring, så vi forhåbentlig kan redde andre fra at stå i den samme situation igen. Det her giver simpelthen ikke mening, siger Karina Lorentzen Dehnhardt.

Hun har nu stillet ministeren flere spørgsmål om sagen. Herunder om der ikke findes dispensationsmuligheder, og om loven skal ændres, så man tager hensyn til, at normen for nogle erhverv er 30 timer og ikke 37 timer.

- Jeg havde dybt i mit hjerte håbet på, at der var en eller anden dispensationsmulighed, et eller andet, som jeg ikke kendte til. Men det var der ikke, siger Karina Lorentzen Dehnhardt. Arkivfoto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Vil åbne for Sydøstasien

Pernille Vermund ønsker en noget anderledes løsning.

Hun mener, at folk fra visse tredjelande, 'som Danmark har gode erfaringer med', skal have mulighed for at bo og arbejde her på mere lempelige vilkår end i dag.

Hun nævner lande som Kina, Vietnam og Filippinerne, hvorfra både Nye Borgerlige og Moderaterne tidligere har foreslået at uddanne og hente sosu-assistenter.

- Udlændingepolitikken er simpelthen blevet for skør, siger Pernille Vermund. Arkivfoto: Jonas Olufson

Hun afviser, at det er diskrimination at gøre forskel på tredjelandene.

- Vi gør det allerede i dag. Det er jo lettere for nordmænd og svenskere at komme til Danmark, end det er for alle andre. Det er også lettere for EU-borgere at komme til Danmark, end det er for alle andre, siger hun.

Kunne være en syrer

- Men hende her kunne i princippet lige så vel være iraker eller syrer. Ville du ikke synes, det var lige så beklageligt, hvis hun skulle ud?

- Nej, det ville jeg ikke. Det er ikke baseret på den enkelte, men på vores erfaring med landene.

- Så vi siger, at de lande, vi har gode erfaringer med, der skal det være lettere at komme hertil som indvandrer, og de lande, vi har dårlige erfaringer med, der skal det være sværere eller nærmest umuligt, siger Pernille Vermund.