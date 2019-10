Partier: Minister alene bør ikke kunne tage IS-krigeres pas

En række partier i Folketinget mener, at udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) står til at få for stor magt, hvis et bestemt lovforslag vedtages.

I det lægges der op til, at det bliver op til ministeren alene at afgøre, om personer med dobbelt statsborgerskab skal have frataget det danske pas, hvis personen har gjort noget til stor skade for Danmarks interesser.

Det kan være i sager, hvor personer eksempelvis har kæmpet for gruppen Islamisk Stat (IS). Lovforslaget hastebehandles i Folketinget den kommende uge.

Det skriver Politiken mandag.

Der bør være flere end blot ministeren inde over en beslutning om at fratage det danske statsborgerskab, mener retsordfører Peter Skaarup (DF).

- Vi synes ikke, at det er fornuftigt, at det er ministeren, der alene har den kompetence. Vi synes, det er rigtigt, at Indfødsretsudvalget har den.

- Det bør være Indfødsretsudvalget, der fratager statsborgerskabet, fordi det er også Indfødsretsudvalget, der tildeler statsborgerskab. På den måde er der en logisk sammenhæng i det, siger han til Ritzau.

Peter Skaarup mener ikke, at det er i strid med magtens tredeling, at det bliver en politisk beslutning, hvornår individer skal have frataget statsborgerskab.

SF's gruppeformand, Jacob Mark, er enig med DF i, at der skal et flertal i Folketinget til at træffe beslutningen, der ifølge ham er meget indgribende.

De Radikale er skeptiske over for, hvis beslutninger om at fratage nogen deres statsborgerskab bliver truffet uden om domstolene.

Alligevel kalder partiets indfødsretsordfører, Andreas Steenberg, DF's forslag for fornuftigt.

Hvis Venstre støtter regeringens forslag om at lægge magten hos ministeren, er der sikret et flertal bag det. Og det tyder det på, at der bliver.

Indfødsretsordfører Morten Dahlin (V) mener, at det kan blive et problem, hvis mange skal være med til at beslutte, om et pas skal fratages.

- Vi frygter, at det kan blive for politiseret, hvis det bliver hevet ned i et udvalg, siger han til Politiken.

Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye afviser over for avisen kritikken fra sine politiske kolleger.

Han minder om, at hvis loven vedtages, og personer får frataget deres danske statsborgerskab af ministeren, kan den beslutning efterfølgende blive bragt for en domstol.

Det skal dog ske senest efter fire uger.