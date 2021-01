Partier og organisationer efterlyser genåbningsplan for skoler

Landets børnelæger og børne- og ungdomsorganisationer er i høj grad bekymrede for børns trivsel under coronapandemien.

Det skriver Berlingske.

Nedlukningen af skoler og fritidstilbud har betydet, at foreninger - såsom netværket Headspace, Børns Vilkår og foreningen for børnelæger - oplever så pressede børn og unge, at ensomhed, stress og mistrivsel stiger kraftigt.

Hos Børnetelefonen, der er en del af Børns Vilkår, er man dagligt i kontakt med børn, som oplever mistrivsel, fordi hverdagen har ændret sig.

- Nogle børn beskriver, at de ikke har et håb for, at hverdagen bliver normal igen. Mange er bange for, at deres venner ikke vil være der, når de kommer tilbage, siger Ida Hilario, børnefaglig konsulent i Børns Vilkår, til Berlingske.

Klaus Birkelund, der er overlæge og formand for Dansk Pædiatrisk Selskab, der er foreningen for børnelæger, mener, at den nuværende situation er uholdbar.

Ifølge Birkelund har nedlukningen medført mærkebare konsekvenser på børneafdelinger landet over.

Her oplever man blandt andet, at flere børn og unge har gjort selvskade. Han understreger, at man ikke med sikkerhed kan sige, at nedlukningen er den direkte årsag til det. Men der er et 'tidsmæssigt sammenfald'.

Han mener derfor også, at man skal gøre alt for sikre, at skolerne kan åbne igen.

Det er han ikke ene om at mene, og flere partier fra både rød og blå blok efterlyser, at regeringen snart meddeler, hvad der skal til, for at børnene igen kan komme i skole.

Til TV2 sagde sundhedsminister Magnus Heunicke (S) tirsdag, at 'der er ikke luft til, at vi kan begynde på store genåbningsplaner i de kommende uger'.

Den manglende luft skyldes særligt frygten for den mere smitsomme britiske coronavariant.

Det svar stiller hverken De Radikale eller Venstre sig tilfredse med.

- Vi bliver nødt til i det her virvar af informationer fra styrelser, myndigheder og regeringen at få et eller andet klart svar. Især i forhold til børnene, lyder det fra Venstres Martin Geertsen til Berlingske.