Partier overfuser Ellemann: - Klokkeklar vildledning

En voldsom kritik regner ned over den sygemeldte Venstre-høvding og forsvarsminister Jakob Ellemann-Jensen (V).

Således revser finansordførerne Rasmus Jarlov (K), Lisbeth Bech-Nielsen (SF), og Dennis Flydtkjær (DD) alle Jakob Ellemann for hans ageren i forbindelse med købet af de omstridte israelske kanoner fra våbenproducenten Elbit.

Begge mener nemlig, at Jakob Ellemann har vildledt dem i processen, fordi de blot fik få timer til at tage stilling til købet, på trods af at det slet ikke var nødvendigt.

- Vi blev vildledt af Jakob Ellemann, det er klokkeklart, udtaler Dennis Flydtkjær til Ekstra Bladet og fortsætter:

- Der var en klar besked om, at det her skulle gå stærkt. Vi fik jo ganske få timer til at sige god for et indkøb på 1,7 milliarder. Og det var ligesom forståelsen, at det var på grund af, at man ikke kunne vente, fordi tilbuddet på artilleriet ellers ville løbe ud.

Ikke en fejl

Lisbeth Bech-Nielsen bakker op om Flydtkjærs udtalelse og bedyrer samtidig, at hun ikke mener, der er 'tale om en fejl', som fungerende forsvarsminister, Troels Lund Poulsen (V), ellers har forsøgt at forklare sig med i et brev til Finansudvalget.

- Det er Folketinget, der skal godkende statens udgifter, og det gør vi i Finansudvalget. Derfor er det afgørende, at de aktstykker, vi får, er så præcise som muligt, og sandfærdige.

- Ikke mindst i dette her tilfælde, hvor det handler om store beløb, våben og krig. Der skal man eddermaneme være så præcis som muligt. Og dette her er jo ikke en fejl. Man kan ikke sige, at det, de sagde, kunne betyde flere forskellige ting.

Dennis Flydtkjær (DD) har indkaldt forsvarsministeren til et samråd i Finansudvalget. Foto: Emil Agerskov

- Så jeg synes faktisk, at dette her er virkelig alvorligt, udtaler Lisbeth Bech-Poulsen til Ekstra Bladet.

Rasmus Jarlov udtaler derudover til Altinget, at regeringen har 'misinformeret Folketinget' og 'brugt falske argumenter' i sagen.

Misbrugt tillid

Lisbeth Bech-Nielsen fortæller desuden, at man, da krigen i Ukraine brød ud, lavede en aftale om, at Finansudvalget kunne reagere hurtigt, hvis det hastede med at godkende udgifter. Netop fordi der er tale om liv eller død.

- Det er en ordning, der er blevet misbrugt her. Den aftale var tænkt til ting, der haster. Våben, der skal afsted med det samme. Folk, der skal transporteres hjem fra Ukraine nu. Ikke aftaler, der har en løbetid på et halvt år.

- Man har misbrugt den tillid, udtaler Lisbeth Bech-Nielsen.

Oplagt med en næse

Begge ordførere mener desuden, at det er oplagt, at Finansudvalget udtaler en kritik af Ellemann, hvilket er Christiansborg-sprog for 'en næse'.

- De skal selvfølgelig have lov til at komme og forklare sig, men det er ikke i orden, at vi får så kort tid til at tage beslutninger i Folketinget, når det ikke er nødvendigt, udtaler Dennis Flydtkjær.

- Men ud fra den viden, jeg har nu, synes jeg, det er oplagt, at Finansudvalget udtaler kritik af Ellemann i den her sag.

Lisbeth Bech-Nielsen mener, at Ellemann har misbrugt medlemmerne i Finansudvalgets tillid. Foto: Jens Dresling/Polfoto

En holdning, som Lisbeth Bech-Nielsen deler. Hun siger, at Finansudvalget 'er nødt til at udtale kritik' af Ellemann. Hun medgiver og, at det er urealistisk, at det vil ske, fordi flertalsregeringen kan blokere den.

- Men så må de stå på mål for, hvorfor de synes, det er OK at optræde vildledende - endda måske groft vildledende - i en sag, der handler om Grundloven, krig og død, siger hun.

Dennis Flydtkjær har allerede nu indkaldt forsvarsministeren i samråd. Det udtaler han til Ekstra Bladet. Han siger samtidig, at han 'ville foretrække, det blev Jakob Ellemann', som skulle stå skoleret.

Ekstra Bladet forsøger at få en kommentar fra den fungerende forsvarsminister, Troels Lund Poulsen, samt Jakob Ellemann.

