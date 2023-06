Partier: - Spyt nu bare ud, Løkke

Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (M) burde bare stille op og fortælle sandheden.

Det ville være klart det letteste og potentielt spare staten for en dyr kommissionsundersøgelse af en betændt sag fra 2008 om en dyr og uforklarlig obligationsudstedelse, der koster skatteborgerne milliarder.

Det siger flere partier i Folketinget. Blandt andre Danmarksdemokraterne, hvis finansordfører og næstformand i Finansudvalget, Dennis Flydtkjær, siger:

- Jeg vil klart anbefale, at Lars Løkke stiller op til interview om sagen, så han kan give en forklaring på udstedelsen af obligationer.

SF's Lisbeth Bech-Nielsen er helt enig:

- Jeg synes, at Lars Løkke Rasmussen er både moralsk og politisk forpligtiget til at svare. Det er en skandaløs sag, hvor Folketinget er blevet ført bag lyset i årevis.

Anklager Løkke: Hemmelig lokumsaftale koster Danmark milliarder

Mysterium

For alle andre end en lille, sluttet kreds er det nemlig stadig et mysterium, hvorfor Nationalbanken under daværende finansminister Lars Løkke Rasmussen (M) i 2008 på Danmarks vegne lånte 30 milliarder kroner til en særdeles høj rente.

Lånet - udstedelse af 30-årige obligationer - er ifølge Statsrevisorerne sket 'uden saglig grund'. Og prisen for de danske skatteydere er på markante 1,24 milliarder kroner om året frem til 2039.

Baggrunden for udstedelsen efter alt at dømme en aftale med pensionskassen ATP, der var særdeles ivrige efter at låne staten penge til solid rente. Men det er ingen 'saglig grund' til at udstede obligationer.

Den hemmelige aftale mellem Nationalbanken og ATP.

Aftalen blev holdt hemmelig for Folketinget og folket i over ti år. Rigsrevisionen og Statsrevisorerne har undersøgt sagen, men har ikke kunne få en fornuftig forklaring på, hvad der skete.

En stribe medier - senest Ekstra Bladet - har i årevis forsøgt at få svar fra Lars Løkke Rasmussen i sagen. Uden held.

Lars Løkke Rasmussen havde meget lidt lyst til at svare på spørgsmål om hemmelig milliardaftale torsdag på Bornholm

Det dyre alternativ

I en klumme i Berlingske skrev erhvervsredaktør Thomas Bernt Henriksen søndag, at en sådan sag normalt 'kunne udløse en kommission' hvor 'Løkke ville være forpligtet til at stille op'.

Det mener Enhedslistens Pelle Dragsted også kan blive den sidste løsning.

- Vi ved jo, at nogle - blandt andre Lars Løkke Rasmussen - kender sandheden. For mig er det helt relevant at overveje, nu Lars Løkke ikke vil svare, om Folketinget kan iværksætte en undersøgelse, hvor de personer, der indgik denne her hemmelige aftale, skal forklare sig under vidneansvar, siger han.

Også Nye Borgerlige og SF er åbne over for en yderligere undersøgelse af sagen.

- Det er ret vildt, hvis Folketinget efter alt det, der er kommet frem, bare trækker på skuldrene, siger SF's Lisbeth Bech-Nielsen.

Danmarksdemokraternes Dennis Flydtkjær er mere loren ved at sætte en officiel undersøgelse i gang:

- Statsrevisorerne har kigget ned i sagen, og Folketinget har også behandlet den, så jeg går ikke ind for en dyr kommissionsundersøgelse for at få Løkke i tale. Det burde han gøre af sig selv for at spare de mange millioner skattekroner, sådan en undersøgelse koster.

Statsrevisorernes krasse kritik.

Ekstra Bladet har i ugevis forsøgt at få svar fra Lars Løkke Rasmussen i sagen. Men han selv vil ikke svare og henvendelser gennem Udenrigsministeriet bliver videresendt til Finansministeriet. Selvom spørgsmålene er til Lars Løkke Rasmussen og ikke finansministeren.

Nej nej nej

Ekstra Bladet har spurgt alle Folketingets finansordførere, om de vil være klar at igangsætte en undersøgelse, så sagen kan blive afdækket og sandheden komme frem.

Kun et regeringsparti har svaret, nemlig Socialdemokratiet. Her svarer finansordfører Benny Engelbrecht:

- Med den enige tilkendegivelse fra Finansudvalget i statsregnskabet, en udtalelse som alle partier i Folketinget står bag, betragter vi sagen som afsluttet.

