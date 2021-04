Partier tordner mod udvisning: Vil have ministeren på banen

Derfor får de afslag

Her er et uddrag af Udlændingestyrelsens begrundelse for afslaget på familiesammenføring:

'Efter vores vurdering er boligkravet ikke opfyldt, da din ægtefælle ikke råder over en selvstændig bolig af en rimelig størrelse indtil mindst 1,5 år efter det tidspunkt, hvor du indgav ansøgning om opholdstilladelse.

Ved afgørelsen har vi lagt vægt på, at det til sagen er oplyst, at du og din ægtefælle har lejet en bolig på 100 kvadratmeter fordelt over fire værelser, og at huslejen er 0 kr.

Vi vurderer, at oplysningerne om en husleje på 0 kr. taler imod, at der foreligger et reelt lejeforhold. Det forhold, at lejemålet efter det oplyste er hos en ven af din ægtefælle, som ejer lejligheden, men som ikke bor i Danmark, og at aftalen er lavet således, at du og din ægtefælle kan bo i lejligheden gratis, kan ikke føre til en ændret vurdering.

(...) Vi har også vurderet, at der ikke er ganske særlige grunde, som taler for, at du alligevel kan få opholdstilladelse. Vi har ved afgørelsen lagt vægt på, at der ikke i sagen foreligger oplysninger om, at din ægtefælle ikke har mulighed for at indrejse og tage ophold sammen med dig i Rusland for at udøve jeres familieliv dér.

(...) Ligeledes kan det forhold, at det til sagen er oplyst, at det ikke er accepteret at være homoseksuel i Rusland, ikke føre til en ændret vurdering.'