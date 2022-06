Partier vil afskaffe statens døds-inkasso

- Et tåbeligt overgreb.

Holdningen fra Pia Kjærsgaard er ikke til at tage fejl af.

DF-moderen er klar til at ændre loven, så efterladte ikke skal betale afdødes offentlige ydelser tilbage, hvis de har fået udbetalt for en hel måned, men er død midt i måneden. Nye Borgerlige gør klar til lovforslag, mens Konservative vil have ministeren på banen.

Reaktionerne kommer efter, at Ekstra Bladet torsdag kunne fortælle at afdøde Nick Manniche, nu skylder det offentlige tre dages førtidspension fordi han døde den 27. april, men havde fået udbetalt førtidspension for hele april.

Den 28. 29., og 30. april var han jo død, og derfor skal boet nu punge ud.

'Retten til pension ophører med virkning fra dagen efter pensionistens dødsfald', står der nemlig i loven

Allerede 30. april - tre dage efter Nick Manniches død - sendte Udbetaling Danmark et brev til boet efter Nick Manniche med krav om 988 kroner, svarene til tre dages førtidspension.

Men den praksis møder nu kritik fra flere af landets lovgivere selv.

Sådan så brevet ud, som de efterladte efter Nick Manniche modtog kort efter hans død. Privatfoto.

Pia K.: Gør ondt i hjertet

Dansk Folkepartis partimoder, Pia Kjærsgaard, mener loven er helt forrykt.

- Jeg var ikke klar over, at det var på denne måde. Det gør ondt i hjertet. Det er jo helt håbløst og et tåbeligt overgreb på folk i sorg.

Hun vil derfor gerne være med til at ændre loven, så man beholder sin førtidspension, børnepenge eller anden offentlig ydelse for hele den måned man dør i.

- De har godt nok travlt når der skal skrabes penge ind, men de træder på andre menneskers sorg. Tænk, at det er den første meddelelse man får fra det offentlige, at man skal betale penge tilbage for få dages pension, raser Pia Kjærsgaard.

Pia Kjærsgaard kendte ikke til loven, men nu er hun klar til at ændre den. Foto: Rasmus Flindt

Nye Borgerlige laver lovforslag

Nye Borgerlige er klar til at lave loven om. Partiets folketingsmedlem Mette Thiesen kæmpede for Nick Manniche allerede inden han døde. Blot en uge inden hans død i april var Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard i et samråd om sagen, indkaldt af Mette Thiesen.

Hun er chokeret over loven og er nu klar til at lave den om.

- Det strider mod alt pli og ordentlighed, at inddrive så lille et beløb, efter at man har kørt familien så meget rundt.

Derfor er Nye Borgerlig gået i gang med at arbejde på et lovforslag, der skal sikre, at familier der mister et barn, ikke skal betale børnepenge tilbage, eller få dages førtidspension, som i Nick Manniches tilfælde.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Mette Thiesen vil ændre loven. Konservative Niels Flemming Hansen til venstre, vil have ministeren på banen. Om der skal lovændring til, skal partigruppen først drøfte. Foto: Jonathan Damslund

K: Ministeren må på banen

Niels Flemming Hansen, beskæftigelsesordfører for Det Konservative Folkeparti vil have ministeren på banen.

- Det skriger til himlen, når hensynet til systemet står over det enkelte menneske, familien og pårørende, fortæller Niels Flemming Hansen til Ekstra Bladet.

Han forstår godt, at gæld til det offentlige inddrives i et bo, men har svært ved at forstå, men undrer sig over sagen.

- I sager som den her, må der altså kunne findes en bedre løsning end at lege statslig inkassovirksomhed midt i folks sorg. Man kan spørge sig selv, hvor respekt og ordentlighed er blevet af? Vi må have ministeren på banen her, siger Niels Flemming Hansen, beskæftigelsesordfører for Det Konservative Folkeparti.

Partiet oplyser, at de ikke har taget stilling til, om der skal en lovændring til, da sådanne beslutninger træffes i gruppen.

Ekstra Bladet har forsøgt at få et svar fra ministeren, men han svarede ikke fredag.