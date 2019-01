Partier vil forbyde kørsel på Storebæltsbroen ved kraftig blæst

Der skal være helt klare regler for, hvornår vindfølsomme køretøjer som lastbiler og campingvogne må krydse Storebæltsbroen.

I dag bliver de frarådet at køre over broen ved kraftig blæst, men fremover skal der i højere grad være forbud, så chaufføren ikke selv skal lave vurderingen.

Sådan lyder det fra flere partier i Folketinget, efter at Storebæltsbroen mandag var lukket fire timer, fordi en tom vogn på en lastbil væltede over midterrabatten.

- Jeg vil forhøre mig hos transportministeren, om vi skal arbejde mod et forbud, siger Kim Christiansen, der er transportordfører hos Dansk Folkeparti, til Berlingske.

- Det kræver ikke meget mere, end at en politibil kører ned og stopper vindfølsomme køretøjer ved en given vindstyrke, siger han.

Op til mandagens uheld frarådede myndighederne kørsel over Storebæltsbroen med vindfølsomme køretøjer på grund af kraftig blæst.

Hos Enhedslisten er transportordfører Henning Hyllested også åben for at stramme kravene og indføre et forbud.

Han mener ikke, at beslutningen skal ligge hos den enkelte lastbilchauffør.

- Der er chauffører, der tager chancen. Det kan jeg godt forstå, for de kan være pressede.

- De skal nå en deadline, der er køre- og hviletidsregler, og der er en arbejdsgiver, som presser på i den anden ende.

- Mere klare regler vil være en hjælp for chaufførerne. Det tager presset af dem, siger Henning Hyllested.

Som reglerne er i dag, fraråder myndighederne vindfølsomme køretøjer at krydse broen ved stiv kuling og stormende kuling, hvor det blæser henholdsvis 15 og 20 meter per sekund.

De forbydes at køre over broen, hvis der er storm, hvor det blæser mere end 25 meter per sekund.

I regeringen er Venstres transportordfører, Kristian Pihl Lorentzen, også åben for at se på reglerne.

Han fortæller til TV2 News, at han vil tage sagen op med transportminister Ole Birk Olesen (LA).