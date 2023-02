Partier vil have erhvervsminister til at undersøge Ruslands Hus

Venstre, Liberal Alliance og Dansk Folkeparti vil have erhvervsminister Morten Bødskov (S) til at undersøge, hvordan Ruslands Hus i København kan fortsætte sine aktiviteter på trods af EU-sanktioner og politianmeldelse.

Det skriver Jyllands-Posten.

Ruslands Hus er den danske filial af den statskontrollerede organisation Rossotrudnichestvo. Siden juli sidste år har den stået på EU's sanktionsliste.

I januar politianmeldte Erhvervsstyrelsen Det Russiske Center for Videnskab og Kultur i København. Desuden lød det, at organisationen havde fået indefrosset sine midler i Danmark

Alligevel har organisationen fået udbetalt et beløb på knap 27.000 om måneden. Det får blandt andet udenrigsordfører i Dansk Folkeparti, Anders Vistisen, til at undersøge sagen.

- Hvis midlerne er indefrosset, bør de være netop det. Hvis der virkelig er en juridisk årsag til, at Ruslands Hus kan få pengene udbetalt, må regeringen kigge på loven, for det går selvfølgelig ikke. Så er sanktionerne jo ligegyldige, siger han.

Erhvervsstyrelsen vil ikke kommentere sagen eller oplyse til Jyllands-Posten, hvorfor Ruslands Hus har fået udbetalt penge. Men den skriver, at penge kan blive indbetalt trods sanktioner 'hvis særlige betingelser er opfyldt'.

Rossotrudnitjestvo hører under det russiske udenrigsministerium. Organisationen har officielt formål om blandt andet at stå 'bag spændende og berigende aktiviteter inden for kultur, uddannelse og socialt samvær'.

EU begrundede indførelse af sanktioner mod organisationen med blandt andet:

- I mange år har den fungeret som paraplyorganisation for et netværk af russiske landsmænd og påvirkningsagenter.

Agenturet finansierer forskellige diplomati- og 'propagandaprojekter' og har tydeligt tilkendegivet sin støtte til den russiske angrebskrig i Ukraine, lyder det videre i begrundelsen.

Ruslands Hus hører under den russiske ambassade.