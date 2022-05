Partier vil have undersøgt alle kostskoler

Det vil være fornuftigt at lave en undersøgelse af kulturen på alle landets kostskoler.

Det mener flere partier, efter at en TV2-dokumentar har afdækket vold og krænkelser på kostskolen Herlufsholm.

Karsten Suhr er formand for Danmarks Private Skoler, som repræsenterer de private skolers interesser. Han foreslog i weekenden en undersøgelse af kulturen på alle danske kostskoler.

I det mindste for at få fjernet 'den tvivl, der måtte være'.

Det forslag bakker Enhedslisten op.

- Det synes jeg umiddelbart lyder til at være fornuftigt, siger partiets undervisningsordfører, Jakob Sølvhøj.

- Når det kommer fra de private skoler selv, tænker jeg, at det må være fordi, de vurderer, at det ville være godt for skolerne at få en undersøgelse.

Også Venstres undervisningsordfører, Ellen Trane Nørby, kan se fornuften i en sådan undersøgelse.

- Det synes vi er et godt forslag. Det ser vi positivt på, skriver hun i en sms.

Karsten Suhr fra Danmarks Private Skoler foreslår, at undersøgelsen kan gennemføres i regi af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. Netop den styrelse fører i forvejen tilsyn med skolerne.

Ritzau forsøger at få en kommentar fra børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S). Blandt andet for at få svar på, om også regeringen mener, at der bør sættes gang i en undersøgelse af samtlige kostskoler i landet.