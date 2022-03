Partier vil sænke fartgrænsen for at spare olie

Det skal være slut med at køre 130 kilometer i timen på de danske motorveje.

I stedet skal fartgrænsen sættes ned til 110 kilometer i timen i et forsøg på at sænke det danske forbrug af olie.

Sådan lyder det fra De Radikale, Enhedslisten og SF. Det skriver TV 2.

- Farten skal ned. Vi skal bruge mindre benzin, ellers ender vi med at sidde fast i en ny oliekrise, siger den radikale transportordfører, Rasmus Helveg Petersen, som står bag forslaget.

Omkring en fjerdedel af den olie, der bliver bruges i EU, importeres lige nu fra Rusland.

Der er allerede bred politisk enighed om, at Danmark skal gøre sig mindre afhængig af energi fra Rusland på grund af landets invasion af Ukraine.

Men nu lægger regeringens støttepartier op til, at en lavere fartgrænse skal være med til at nå det.

En beregning lavet af Teknologisk Institut viser ifølge TV 2, at en almindelig personbil i gennemsnit vil spare omkring 17-18 procent brændstof ved at reducere hastigheden fra 130 til 110 kilometer i timen.

I første omgang ønsker de tre partier, at hastighedsbegrænsningen skal gælde på de danske motorveje i et halvt år.

Forslaget møder ikke opbakning fra Venstre, som ifølge klimaordfører Marie Bjerre kan have frygt for, at forslaget vil gå ud over mobiliteten i trafikken.

- Derfor synes vi ikke, at det er et godt forslag.

- Vi synes, at man i stedet for burde fokusere sine kræfter på at sætte ind på andre områder og løfte blikket, så vi får kigget mere strukturelt på, hvordan vi får gjort os uafhængige af energi fra Rusland, siger Marie Bjerre.

Rasmus Helveg Petersen fra De Radikale er med på, at der kan være en tidsomkostning forbundet med forslaget, i og med at eksempelvis lastbiler eller anden erhvervstransport vil komme langsommere frem på vejene.

- Men der vil også være en brændstofbesparelse på det.

- Jeg ved ikke, hvordan det regnskab går op, men det er vigtigere for mig, at vi tager de penge ud af Putins kasse, end at vi lader være, siger Rasmus Helveg Petersen.

Transportminister Trine Bramsen (S) har ikke ønsket at lade sig interviewe af TV 2. Men i et skriftligt svar skriver hun:

- Jeg vil snarest tage en drøftelse med partierne bag infrastrukturaftalen om muligheder for at kigge på fartgrænsen på dele af vejnettet.

Transportministeriet oplyser ifølge TV 2, at Bramsen har bedt Vejdirektoratet om at regne på, hvilken effekt en nedsættelse af farten kan få.