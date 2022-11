Partifælle mistænkte Messerschmidt for fup

Giftig hilsen fra Tulle: Morten Messerschmidt anklages for at fordreje oplysninger til DF’s advokat og instruere medarbejder i at opdigte program til EU

Hvor hårdt vil de tidligere kammerater i Dansk Folkeparti gå i kødet på hinanden?

Det har været det helt store spørgsmål før genopførelsen af Meld- og Feld-sagen ved Retten på Frederiksberg,

Svaret kom i går: Det bliver hårdt og brutalt.

Mod slutningen af første retsmøde fremlagde sagens to anklagere nemlig en hidtil ukendt mailtråd, som stammer fra tidligere DF-formand Kristian Thulesen Dahl.

Alvorlig mistillid

I mailen udtrykker den tidligere Meld-kasserer og medlem af EU-parlamentet Anders Vistisen alvorlig mistillid til den nuværende DF-formand, Morten Messerschmidt, som siden er blevet tiltalt for EU-svig og dokumentfalsk.

De to fremstår ellers som gode allierede i offentligheden.

Annonce:

Men ifølge mailen fra marts 2017, som også involverer partiets tidligere uhyre magtfulde pressechef, Søren Søndergaard, er Vistisen bekymret for, at Messerschmidt har givet falske oplysninger til DF’s advokat, Kåre Pihlmann, som lavede et juridisk notat om DF’s ansvar i Meld- og Feld-sagen.

’Efterrationalisering’

Ifølge Vistisen har oplysninger fra Messerschmidt været påvirket af ’i bedste fald efterrationalisering og i værste fald ansvarsforflygtigelse’. Det skriver Vistisen til pressechef Søren Søndergaard.

Sidstnævnte vælger derfor at advare Kristian Thulesen Dahl.

’Denne sag – og Jørn Dorhmanns, Anders Vistisens og Morten Messerschmidts adfærd og indbyrdes elendigheder går mig alvorligt på – og truer Dansk Folkeparti på flere måder, end jeg kan overse,’ skriver pressechefen.

Artiklen fortsætter

Messerschmidts mangeårige EU-assistent, Søren Peter Jensen, er i sagen tiltalt for dokumentfalsk for sin rolle i tilblivelsen af en falsk hotelkontrakt. Den blev brugt til at skaffe knap 100.000 kroner fra EU i forbindelse med DF’s sommergruppemøde i Skagen i august 2015.

Annonce:

Falsk program

EU-medarbejderen stod også for at skrive et falsk konference-program ned, som blev sendt til EU.

Af e-mailen fremgår det, at Søren Peter Jensen umotiveret skulle have forklaret til Anders Vistisen, at konferenceprogrammet var lavet efter instruks fra Morten Messerschmidt, så sagen kunne gå i orden og pengene udbetales.

Det afviste Søren Peter Jensen dog i retten. Han kunne i hvert fald ikke huske det. Han afviste også, at han overhovedet havde talt med Anders Vistisen om sagen.

Begge de tiltalte nægter sig skyldige.

Om den overraskende mail-tråd fra tidligere DF-formand Kristian Thulesen Dahl siger Morten Messerschmidt:

– Det er godt, at Kristian (Thulesen Dahl) meget sent i forløbet får indleveret noget materiale. Jeg synes ikke, det rokker ved sagen.