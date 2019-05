Partifælle om donor-gravid borgmester: Selvcentreret og egoistisk

Folketingskandidat Simon Simonsen (S) bruger Roskilde-borgmester Joy Mogensens single-graviditet til at kalde kvinders ret til at blive kunstigt befrugtede med donorsæd for 'en tragedie af Shakespeareske dimmensioner'

Der er udbrudt brand i S-folketingskandidat Simon Simonsens Facebook-profil, efter han har undsagt sin partifælles - Roskilde-borgmester Joy Mogensen - valg om at blive gravid med donorsæd.

I opslaget kalder den socialdemokratiske politiker valget om at blive enlig mor til et barn, der kommer til verden ved hjælp af sæd fra en anonym donor, for 'et personligt frigørelsesprojekt'.

- Ulykkeligt at vi er blevet så selvcentrerede og egoistiske. At blive alene-forældre er et blevet personligt frigørelsesprojekt, der handler om selvrealisering frem for at forsøge at komme hinanden mere ved, satse mere på familielivet og ad den vej skabe en familie, skriver han i opslaget, som du kan se herunder:

Nyt lavpunkt

I kommentartråden under opslaget, der i skrivende stund tæller omkring 500 kommentarer, er flere partifæller harme over Simon Simonsens opslag, der ligner et personangreb på Joy Mogensen.

- Åhhh Simon - lad nu Joy have hendes lykke for sig selv uden at du skal blande dig og gøre det til en del af din valgkamp! Det er altså et nyt lavpunkt for dig - SUK!, skriver Niels Efterstigaard Bjerrum, der ligeledes er folketingskandidat for Socialdemokraterne og sidder i borgerrepræsentationen i København.

Joy Mogensen (S) stod mandag i denne uge frem og fortalte, at hun er blevet gravid med sæd fra en anonym donor.

Uværdig

- Du er med det opslag der nået en grænse, hvor jeg som kredsformand i en af de Københavnske kredse må tage stærkt afstand fra dig. Du er simpelthen uværdig som socialdemokratisk kandidat, lyder det fra René Rud Mikkelsen, der er medlem af forretningsudvalget i Socialdemokratiet i København.

- Er jeg i parti med dig?, spørger S-kandidat i Odense, Alexander Grandt Petersen, efterfulgt af en smiley, der ser skræmt ud.

Selv svarer Simon Simonsen på kritikken i et andet opslag, hvor han forklarer, at 'sagen ikke handler om Joy'

- Men om hendes og alle de andre børn, der skal leve et helt liv uden en far.

Ikke personangreb

Til Ekstra Bladet forklarer Simon Simonsen, at det ikke er et personangreb på Joy Mogensen, men et oplæg til diskussion om kunstig befrugtning og familiestrukturer generelt.

- Vi skal diskutere, at det er blevet lettere og lettere at få børn alene - for hvor fanden er det så, vi er på vej hen? Det er mit ansvar som politiker at diskutere det her, for det er et samfundsproblem, at hver tolvte barn kommer til verden uden en far.

- Hvorfor bruger du Joy som eksempel til den debat - det virker som et personangreb?

- Det er hvad man gør det til. Det er bestemt ikke et personangreb, men Joy er politiker, så hun ved godt, hvad hun gør, når hun gør det offentligt.

- Jeg har intet imod Joy, men alle vil jo som udgangspunkt gerne starte livet med en mor og en far.

Se hele Simon Simonsens forklaring her:

Simon Simonsen om opslaget: Ikke et angreb på Joy Simon Simonsen er overrasket over, hvor mange der har haft behov for at kommentere hans opslag på Facebook. For i hans øjne, skriver han ikke andet, end hvad alle tænker - og han kan ikke se, hvorfor folk ser det som et personangreb på Joy Mogensen. - Du bruger Joys historie som løftestang for at sige, at børn har ret til både en mor og en far. Mener du, at kvinder ikke skal have ret til at få børn alene? - Det har de da altid fået. Det skal kvinder da fortsat have lov til, men jeg tror, at de fleste kvinder gerne vil have både mor og far, men det kan selvfølgelig ikke altid lade sig gøre, siger Simon Simonsen. - Vi skal diskutere, at det er blevet lettere og lettere at få børn alene, hvor fanden er det så, vi er på vej hen? Det er mit ansvar som politiker at diskutere det her, for det er et samfundsproblem, at så mange børn kommer til verden uden en far. - Hvorfor bruger du Joy som eksempel til den debat - det virker som et personangreb? - Det er hvad man gør det til. Det er bestemt ikke et personangreb, men Joy er politiker, så hun ved godt, hvad hun gør, når hun gør det offentligt. - Jeg har intet imod Joy, men alle vil jo som udgangspunkt gerne starte livet med en mor og en far. - Du kalder valget om at blive kunstigt befrugtet enlig mor som selvcentreret og egoistisk. - Det er det godt nok også. Vi er blevet alt for selvcentrerede og egoistiske - ikke bare Joy, men vi. Jeg er det også. Vi er forældre og at på en anden måde, end vi var for 20-30 år siden. - Det handler om, at vi bliver pacet frem gennem livet. Jeg siger også selv som politiker, at de unge skal skynde sig at komme i gang med en uddannelse og arbejde, hele tiden videre. Men det er et stort fupnummer, for vi bliver ulykkelige af det. - Du siger, 'vi' er selvcentrerede og egoistiske, men du bruger Joy som billede på det. Er hun det? - Ja, hun er lige som alle vi andre. Hun er hverken værre eller bedre. Jeg er ked af, hvis hun bliver ked af det, men hun står selv frem med sin historie. Det handler ikke om, at jeg er sur på Joy eller andre kvinder, men jeg vil have lov til at diskutere det her. - Skal det ende der, hvor vi bare kan gå i 7Eleven og trække en gang mande-sæd i en automat og så er det det? Hvor fanden er romantikken og familien henne i det? - Men er det biologi, der definerer en familie? Andre mænd kan vel påtage sig faderrollen? - Ja, selvfølgelig kan andre mænd det. Vi ved jo bare, at den biologiske far også er vigtig for børnene - uanset hvor god en bonusfar eller adoptivfar er, så vil børnene gerne kende deres biologiske ophav. Vis mere Luk

Da Ekstra Bladet i mandags talte med Joy Mogensen, understregede hun, at hun bestemt ikke havde opgivet drømmen om at finde en mand, der kan være fader for hendes barn.

- Der findes heldigvis rigtig mange familieformer, og jeg håber da, at barnet på et tidspunkt kan få en stedfar og nogle halvsøskende. Der er jo masser af sammenbragte familier, der fungerer som gode kernefamilier – bare på andre måder, sagde borgmesteren.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Joy Mogensen: Det føles som et personangreb

38-årige Joy Mogensen, borgmester i Roskilde kommune, har ikke læst alt, hvad Simon Simonsen har skrevet på Facebook - eller de kommentarer, der er fulgt med - det føler hun ikke behov for, siger hun til Ekstra Bladet.

- Selv om han siger, at det ikke er et angreb på mig, føles det lidt sådan, fortæller borgmesteren, der er 13 uger henne i sin graviditet, som er blevet en realitet ved hjælp af sæd fra en anonym donor.

- Han får det til at lyde som et let valg, som vi træffer på linje med at beslutte os for at løbe maraton. Det er bare overhovedet ikke noget let valg. Jeg kan slet ikke genkende, at det skulle være 'den lette løsning'.

- Jeg har selvfølgelig vendt med mig selv, om det her handler om selvrealisering, eller handler det om barnet og hvad jeg kan tilbyde et barn? Jeg vil gerne give mit kommende barn en hel masse - mine venner, min familie, en masse kærlighed og alt det, der skal til.

- Blev du vred, ked af eller noget andet, da du læste opslaget?

- Jeg vidste jo godt, at der var nogen, der ville gå ud og sige det - og der er sikkert nogen, der tænker det, men ikke siger det. Så på den måde var jeg forberedt på det.

- Jeg vil ikke sige, at jeg ikke blev ked af det. Selvfølgelig bliver jeg ramt, men jeg er stadig så overvældet over alle de positive tilkendegivelser, jeg har fået, at de fylder mere.