Partifælle om Vestager-kandidatur: - Dårlige odds

Jens Rohde krydser fingre for sin partifælle. Men det bliver svært. Ikke mindst hvis Angela Merkel melder sig på banen

Margrethe Vestagers vej mod posten som formand for EU-kommissionen er stadig bumpet og stenet, selvom hun nu melder sig som kandidat til den fornemme post.

Det vurderer hendes egen partifælle Jens Rohde.

- Hvis befolkningerne i Europa skulle vælge, så er jeg ikke i tvivl om, at de ville vælge Margrethe Vestager, men fordi stats- og regeringscheferne bestemmer bag lukkede døre, så står hun over for nogle objektive udfordringer, siger han.

Jens Rohde er folketingskandidat i København og medlem af Europa-Parlamentet indtil maj.

- Oddsene er meget, meget små. Det vil de være for enhver dansk kandidat på grund af vores forbehold. Ikke mindst efter de seneste år, hvor den danske regering har indgået alliancer, der ikke vil EU det godt. Her tænker jeg på Østrig og Ungarn.

Tror på Merkel

Margrethe Vestager siger til Politiken, at hun sammen med andre folk fra den europæiske liberale gruppe Alde er klar til at udfylde en toppost i EU.

- Jeg er en del af holdet, siger hun til avisen.

En stor sten i skoen på den tidligere partileders ambitioner er dog, at der på Christiansborg ikke findes fuldtonet opbakning. Således har hverken Lars Løkke Rasmussen eller Mette Frederiksen ønsket at ytre støtte til Margrethe Vestager stræben mod toppen.

Ifølge Jens Rohde er den hjemlige tøven dog ikke det største problem for Margrethe Vestager.

- Mit gæt er stadig, at Angela Merkel bliver kommissionsformand. Hun kommer ind af bagdøren. Og vil hun være det, så bliver hun det nok, siger han.

Angela Merkel har afgivet posten som partichef i CDU. Derfor vurderer ventes det både i Europa og Tyskland, at hun på et tidspunkt inden næste tyske valg også vil fragive kanslerposten.

Skarpt felt

Margrethe Vestager er derudover oppe imod tunge modkandidater i kampen om at blive kommissionsformand. Helt fremme i bussen er tyskeren Manfred Weber fra kristendemokraterne i EPP-gruppen og den socialdemokratiske hollænderen Frans Timmermans fra PES.

Blandt EU-connoisseurer bliver der kigget indgående på særligt tyskeren Manfred Weber. Der bliver blandt andet lagt vægt på, at der ikke siden EU blev grundlagt har været en kommissionsformand fra EU’s største land, Tyskland.

Dengang var det Walter Hallstein, der betragtes som en af ’unionsfaderne’, som sad i formandsstolen fra 1958-1967.

Jens Rohde drømmer om at se Margrethe Vestager i spidsen for Kommissionen. Men det bliver svært, vurderer han. Foto: Miriam Dalsgaard.