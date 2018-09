Partifælle sviner Helveg: Vil vælte ham på møde

Det radikale medlem af Europa-Parlamentet Morten Helveg beskæftiger sig for lidt med konkret politik, taler i floskler og spiller for meget på tromme.

Sådan lyder beskrivelsen fra partifællen Karen Melchior, der på landsmødet i den kommende weekend vil forsøge at få Morten Helveg fjernet som spidskandidat til EU-valget i maj næste år.

I stedet går hun selv efter posten, skriver Politiken.

- Han er lidt for rund og blød i debatter - og kommer lidt for langt ud i skåltale-floskel-kategorien. Folk lytter ikke nok til ham, synes jeg. Det synes jeg også, man kunne se på vores valgresultat, siger hun til Politiken med henvisning til, at De Radikale kun fik 6,5 procent af stemmerne ved EU-valget i 2014.

Overfor avisen fastslår Karen Melchior, at hun selv vil kunne gøre det bedre end Morten Helveg, som ellers er født ind i en stolt radikal familie.

- Han har et navn i radikale kredse, men jeg synes desværre, at valgkampen sidst viste, at vi måske godt kunne have gjort det lidt bedre, fortsætter hun.

Ifølge Karen Melchior er Morten Helveg ikke synlig nok i EU-debatten.

- Jeg (har) savnet, at der er lidt mere EU-politik og visioner og lidt mindre spillen på trommer i orkester. Jeg vil hellere høre noget mere om, hvor han vil hen med Europa, end at høre hvor god han er til at spille trommer, siger hun til Politiken.

Bemærkningen hentyder til, at Helveg ved flere lejligheder har optrådt offentligt på trommer i et band. Eksempelvis på Folkemødet og Venstres landsmøde i 2016 i 'Helveg/Mogensen-band' sammen med politisk kommentator Peter Mogensen. (artiklen fortsætter under Morten Helveg-videoen)

Overfor Politiken afviser Morten Helveg kritikken. Han mener selv, at han har arbejdet hårdt med energipolitik i Bruxelles – og fremhæver, at han i marts blev kåret til årets energipolitiker af The Parliament Magazine.

Morten Helveg erkender, at han engang seriøst overvejede om han kunne leve af sit trommespil. Men nu er det bare en ’drønsjov hobby’, forklarer han.