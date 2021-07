Partifæller skal vidne i Messerschmidt-sag

Dansk Folkepartis tidligere medlemmer af Europa-Parlamentet Rikke Karlsson og Jørn Dohrmann skal vidne i straffesagen mod Morten Messerschmidt, der handler om dokumentfalsk og svindel med EU-midler.

Det bekræfter Karlsson og Dohrmann overfor Ekstra Bladet.

Retten i Lyngby har afsat syv retsdage til sagen, som begynder 2. august.

Her kræver anklagemyndigheden fængselsstraf til både DF-næstformand, Morten Messerschmidt, og hans mangeårige personlige assistent i Bruxelles, Søren Peter Jensen. Begge er tiltalt for dokumentfalsk i den såkaldte Meld- og Feld-sag.

Artiklen fortsætter under billedet.

Rikke Karlsson og Jørn Dohrmann er blevet indkaldt på to forskellige datoer under de i alt syv retsdage, som er afsat til straffesagen mod DF's næstformand. Foto: Jens Dresling/Ritzau Scanpix

Rikke Karlsson og Jørn Dohrmann har i forbindelse med Ekstra Bladets afsløringer i august 2016 forklaret, at de begge i officielle dokumenter til de franske myndigheder blev indsat i Melds hovedbestyrelse af Messerschmidt, uden at de selv vidste det – og at Søren Peter Jensen forsøgte at presse dem til at underskrive helt blanke A4-sider med Meld og Felds brevhoved.

Ifølge SØIK (Bagmandspolitiet) har de anklagede, Morten Messerschmidt og Søren Peter Jensen, fabrikeret den falske hotelkontrakt, hvor Dansk Folkepartis administrationschef, Jeanie Nørhave, underskrev sig som ’chief of staff and administration’ på Color Hotel Skagen, hvor partiet afholdt sommergruppemøde i 2015.

Det interne DF-arrangement blev overfor både Europa-Parlamentet og de eksterne revisorer fra Ernst & Young camoufleret som en Europa-konference med Meld som ene-arrangør.

Det afslørede Ekstra Bladet i oktober 2016 til stor forbløffelse for blandt andre Europa-Parlamentets budgetkontrol i Luxembourg, som ellers havde godkendt omkostningen på baggrund af dokumenter som indeholdt falske oplysninger.

I øvrigt i modsætning til mange andre Meld- og Feld-omkostninger, som betød, at parlamentet allerede i maj 2016 havde krævet cirka tre millioner kroner tilbagebetalt. Heraf har DF betalt cirka halvdelen.

Ifølge EU’s svindelefterforskere, OLAF, har den europæiske partialliance Meld og den tilknyttede fond Feld gennem en årrække haft ’ulovlige, uregelmæssige eller uberettigede udgifter’ på cirka 4,4 millioner kroner alene relateret til politikere i Danmark, Grækenland og Italien.

En del af den angivelige ’ulovlige’ brug af EU-midler er i strafferetlig forstand forældet. Det er dog uvist, om det er derfor, at Bagmandspolitiet udelukkende har tiltalt Messerschmidt og Søren Peter Jensen for den falske kontrakt i forbindelse med sommergruppemødet i Skagen, der vedrører et beløb på cirka 100.000 kroner.

Småtingsafdelingen

Flere politikere fra Dansk Folkeparti og politiske kommentatorer har bagatelliseret sagen på grund af beløbets størrelse. Eksempelvis har DF-stifter Pia Kjærsgaard kaldt tiltalen mod partiets næstformand for en 'grov, grov krænkelse'.

I Danmark bliver borgere dog straffet i sager om dokumentfalsk for markant mindre. Det kan være fusk med en parkeringstilladelse til et meget beskedent beløb. Eksempelvis ved at ændre en håndskrevet dato på en midlertidig P-tilladelse i forbindelse med ambulant hospitalsbehandling eller lægge et falsk handicap-skilt i forruden. Kort sagt, så opfattes det i Danmark normalt som vigtigt, at alle dokumenter er sandfærdige og afspejler de faktiske forhold.

Ekstra Bladet har gennem flere år afsløret, at det bestemt ikke altid har været tilfældet i partialliancen Meld, hvor DF's nuværende næstformand, Morten Messerschmidt, var formand.

Eksempelvis har Meld fabrikeret en fuldstændig falsk regning på 465.625 kroner, hvor det danske PR-firma 'Primetime Kommunikation' stod som afsender.

Formålet med dette falskneri har hverken Morten Messerschmidt, Olaf eller Bagmandspolitiet dog givet svar på.

Morten Messerschmidt og hans tidligere assistent nægter sig begge skyldige. Sidstnævnte arbejder i dag som akkrediteret assistent for Venstres medlemmer af Europa-Parlamentet Søren Gade og Linea Søgaard-Lidell.

Ingen af de tiltalte ønsker at tale med Ekstra Bladet. Men i videoen herunder kan du se, at Morten Messerschmidt ellers lovede at give et interview med Ekstra Bladet, når Olafs efterforskning var afsluttet.