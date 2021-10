Partiformand politianmeldt: Trækker sig før valg

Giv agt kommunale pampere! Ekstra Bladet dækker kommunal- og regionsvalget frem til valgdagen i november. Vi afslører lokalpolitikernes fusk, sjusk og tåbelige eder. Send dit tip til 1224@eb.dk eller sms 1224 (alm. sms-takst).

Hans navn - Lars Thomsen - står på stemmesedlen ved kommunalvalget i Tønder Kommune, og nu står hans navn også på en politianmeldelse.

Det er bestyrelsen for Tønderhallerne, hvor Lars Thomsen frem til september var formand, som - med hjælp fra advokater - har indgivet anmeldelsen til politiet, erfarer Ekstra Bladet fra flere uafhængige kilder.

Ekstra Bladet er også bekendt med ordlyden af politianmeldelsen, der henviser til en rapport fra BDO, som beskriver, at Claus Thomsen skal have fået to robotplæneklippere udleveret fra Tønderhallerne, og at der er foretaget Mobilepay-indbetalinger fra Vandrehjemmet under Tønderhallerne til en centerleder i Tønderhallerne i stedet for til Tønderhallernes bankkonto.

Lars Thomsen er formand for Borgerlisten i Tønder, og han var udpeget af kommunen som formand for Tønderhallerne.

Han blev i første omgang afsat som formand for Tønderhallerne af bestyrelsen, som ikke længere havde tillid til ham.

Det oplyste den konstituerede formand til Jydske Vestkysten, efter bestyrelsen i august var blevet gjort opmærksom på beslutninger truffet på egen hånd.

- Vi har selv været i gang med at undersøge det og er så kommet frem til, at det vi ved indtil videre, det kan vi ikke acceptere, fortalte Stefan Rossen Christiansen til Jydske Vestkysten.

Lars Thomsen blev afsat i en pressemeddelelse 12. september, men nu har bestyrelsen altså indgivet en politianmeldelse mod den tidligere formand.

Ekstra Bladet har talt med Lars Thomsen som oplyser, at han intet kender til en politianmeldelse.

- Så længe jeg ikke ved noget om det, så kan jeg ikke udtale mig, siger formanden for den lokale borgerliste i Tønder.

Til Jydske Vestkysten har Lars Thomsen nævnt 'nogle dispositioner'.

- Jeg har foretaget nogle dispositioner og beslutninger uden at orientere bestyrelsen om det inden. Og det beklager jeg, og det holder vi internt i bestyrelsen, sagde Lars Thomsen til Jydske Vestkysten.