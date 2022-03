Partileder angriber Støjberg: Svineri

En klumme i Ekstra Bladet af Inger Støjberg er noget 'svineri' og kan ende i et sagsanlæg mod den tidligere minister.

Det oplyser partileder for Frie Grønne Sikandar Siddique, som er meget fortørnet over beskyldninger, der kæder ham sammen med den omstridte organisation Hizb ut-Tahrir.

- Lad mig slå fast: Jeg har aldrig haft et forhold, nogen tilknytning til Hizb ut-Tahrir, ikke en dag, ikke en time og ikke et minut, siger Sikandar Siddique.

- Det er svineri, at Inger Støjberg forsøger at koble mig sammen med en antidemokratisk organisation, når hun udmærket ved, at det er lodret løgn, fortæller han.

'Eksisterer billeder'

Inger Støjberg skriver blandt andet, at Sikandar Siddique har indrømmet 'et forhold' til Hizb ut-Tahrir, som hun kalder en 'islamistisk bevægelse'.

Samtidig skrev Inger Støjberg oprindeligt, at 'der eksisterer desuden billeder af Sikandar Siddique, mens han deltager i en Hizb ut-Tahrir-demonstration på Nørrebro i København'. Begge påstande afvises dog af partilederen.

- Det, Inger Støjberg skriver, er simpelthen ikke rigtigt. Jeg har aldrig været til en Hizb ut-Tahrir-demonstration, og jeg har bestemt heller aldrig haft noget 'forhold' til den organisation, fortæller Sikandar Siddique.

Partilederen skrev også et debatindlæg - et modsvar til Inger Støjberg - som Ekstra Bladet bragte i lørdagens avis.

Gammel sag

Spørgsmålet om partilederens eventuelle tilknytning til den omstridte organisation går mange år tilbage. Da Søren Pind (V) i 2005 forsøgte at blive overborgmester i København, kom han med lignende beskyldninger om tilknytning.

Dengang afviste den 19-årige Sikandar Siddique, der stillede op for Socialdemokratiet, også en tilknytning.

- Misforståelsen er tilsyneladende opstået, fordi jeg på et tidspunkt har været tilhører ved en åben konference i Nørrebrohallen arrangeret af Hizb ut-Tahrir. Mit ærinde var alene at erfare, hvad organisationen står for, sagde han til Berlingske i 2005.

'Giver ikke mening'

- Har du ikke selv sagt, at du var til et arrangement, som Hizb ut-Tahrir stod for?

- Da jeg var teenager afholdt de en åben konference, hvor jeg boede, ligesom Moses Hansen, Faderhuset og alle mulige andre organisation gjorde, siger Sikandar Siddique i dag.

- Med Støjbergs logik skulle jeg så have et forhold til dem også. Det giver ingen mening, fortæller han.

Hører advokat

Efter udgivelse af Inger Støjbergs klumme har Ekstra Bladet slettet påstanden om, at der findes et billede af partilederen til en Hizb ut-Tahrir-demonstration, da der ikke kan føres bevis for dette.

- Jeg har endnu ikke været i kontakt med min advokat om, hvorvidt det giver mening at gøre en sag ud af det, siger Sikandar Siddique.

- Men jeg er glad for, at Ekstra Bladet i det mindste har fjernet en af de forkerte anklager. Nu mangler man så bare lige den anden også, fortæller han.

Frie Grønnes partileder vil tage kontakt til en advokat på mandag for at overveje næste træk.