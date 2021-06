Partileder for Veganerpartiet trækker sig med øjeblikkelig virkning

Partileder for Veganerpartiet Henrik Vindfeldt trækker sig med øjeblikkelig virkning.

Det bekræfter partiets pressechef, Lars Corvinius Olesen, til flere medier, herunder DR og TV 2.

Det sker dagen før partiets landsmøde, som afholdes lørdag.

- Han træder ned af personlige årsager. Han har det ikke godt og vælger derfor at trække sig fra partiet for at få fokus på privaten, og det respekterer vi i partiet, siger Corvinius Olesen til DR.

Vindfeldt har siddet på posten siden september sidste år. Her trak hans forgænger, Michael Monberg, sig. Det var samme måned, hvor Veganerpartiet blev opstillingsberettiget til folketingsvalget.

På Twitter takker partiet Vindfeldt 'for at vise vejen' som partileder.

- Det er benhårdt arbejde, og Henrik har kæmpet hårdere og mere dedikeret end de fleste.

- Nu skal der vælges partileder inden for otte uger til et ekstraordinært landsmøde, lyder det.

I december sidste år blev Vindfeldt idømt 30 dages betinget fængsel for ulovlig indtrængen på en svinefarm på Nordfalster.

Her optog han døde grise på gårdspladsen og svin smurt ind i afføring lukket inde i trange indelukker. Det gjorde han for at sætte fokus på manglende dyrevelfærd.

Også Vindfeldts kæreste og en 27-årig bekendt, der arbejder som læge i Nordsjælland, blev straffet i sagen. Den er anket til Østre Landsret.

Veganerpartiet fik for første gang stor opmærksomhed i 2018, da Henrik Vindfeldt forholdt daværende miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen (V) udsagn om forhold for dyr.

Det fik Ellemann-Jensen til at svare, at han elskede bacon. Og understrege, at han altså virkelig er glad for bacon.

I februar meddelte partiet, at det opstillet fire kandidater i Aarhus til efterårets kommunalvalg.

Det bliver Veganerpartiets første valgkamp.