Partileder stoppet af politiet

Partileder for Frie Grønne, Sikandar Siddique, blev torsdag stoppet af politiet under Folkemødet.

Her ville ordensmagten have hans navn og personnummer. Det samme gjorde sig gældende for partilederens bror og en ven.

Det oplyser Sikandar Siddique, der har lagt en video på Twitter af hændelsen, til Ekstra Bladet.

- Jeg havde lige været til partilederdebat og var gået fra scenen. Vi går helt stille og roligt og hilser på folk. Lige pludselig kan jeg høre nogen sige bestemt 'hey stop'. Så kommer der tre politifolk over til mig og siger, at de skal se noget med mit navn og cpr-nummer på.

- Der sagde jeg til min ven 'film', lyder det fra Sikandar Siddique, der fortsætter.

- Vi bliver ved med at spørge, hvorfor de har stoppet os. Efter noget tid siger betjenten, at det er, fordi der lige har været noget oppe på scenen.

Forinden var DR-programmet 'Debatten', der blev sendt live fra Allinge på Bornholm, blevet afbrudt af klima-aktivister fra gruppen Extinction Rebellion.

Hvad fanden har det med mig at gøre?!

Sikandar Siddique giver dog ikke meget for politiets forklaring:

- Vi ligner ikke unge unge klimaaktivister. Vi er 35 år gamle. Vi har ikke været oppe på scenen.

- Jeg tolker det som raceprofilering. Der er ingen grund til at stoppe os, men fordi de ser en brun mand, tænker de, at der nok er noget galt.

- Kan det ikke bare være på grund det, der skete på DR's scene?

- Hvad fanden har det med mig at gøre?! Jeg står nede ved News og Co-teltet. Jeg er 35 år gammel - jeg ligner altså ikke nogen klima-aktivist.

- Er du ikke en klimaaktivist?

- Ha ha, jo. Men jeg ligner ikke de unge mennesker, der var oppe på scenen, siger Sikandar Siddique.

Undersøger

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Bornholms Politi til episoden. Indtil videre forgæves. Bornholms Politi har i stedet skrevet på Twitter:

'Vi er opmærksomme på, at der på Sikandar Siddiques Twitter-profil ligger en video, hvor han udtrykker utilfredshed med politiet. Vi undersøger de nærmere omstændigheder og vender tilbage. Vi har derfor ikke yderligere på nuværende tidspunkt.'

