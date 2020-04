Partiledere indkaldt: Forhandler om genåbning

Folketingets partiledere er mandag eftermiddag blevet indkaldt til møde i Statsministeriet, hvor de forhandler med statsminister Mette Frederiksen om en gradvis genåbning af samfundet.

Det fortæller kilder tæt på forhandlingerne over for Ekstra Bladet.

Mødet bliver ifølge Ekstra Bladets oplysninger holdt over Skype-forbindelse, og partierne blev indkaldt med kort varsel. Omkring kl. 13.00 kom invitationen fra Statsministeriet. Mødet gik i gang 14.30.

Mødet, hvor partilederne deltager sammen med regeringstoppen, kommer, efter Mette Frederiksen i '21 Søndag' kunne fortælle, at meget peger imod, at vi er på vej mod en gradvis genoplukning af Danmark efter påskeferien.

Det er endnu uvist, hvilke instanser der som de første skal genåbnes - eller om starttidspunktet for genåbningen bliver allerede fra tirsdag efter påskeferien.

I Politiken kan man imidlertid læse, at regeringen er på vej med et forslag om at aflyse folkeskolens afgangseksamen, mens studentereksamenerne ser ud til at blive i kalenderen.

Et andet Danmark

Selvom statsministeren nu tager hul på planerne om at genåbne Danmark 'nænsomt' efter påske, afslørede hun søndag aften på DR, at vi slet ikke skal regne med at få vores gamle hverdag igen lige foreløbigt:

- Min bedste vurdering er - med det, jeg ved, og med det, vi har prøvet indtil nu - at vi kommer til at lægge store dele af vores almindelige liv om. Vi kommer ikke til at vende tilbage til det Danmark, som det var før 6. marts, lød det fra Mette Frederiksen i '21 Søndag'.