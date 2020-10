Partimænd tager Vermund på låret

Chokbølgerne efter Morten Østergaards erkendelse af krænkende adfærd over for folketingsmedlem Lotte Rod er også nået til partiet Nye Borgerlige.

Men højrefløjspartiet har valgt at svare med et forsøg på humor frem for forfærdelse over sagen, hvor Østergaard indrømmede at have taget Lotte Rod på låret tilbage i 2011.

Folketingsmedlem Mette Thiesen fra Nye Borgerlige har delt et billede af de fire folketingsmedlemmer fra partiet, der alle lægger hænderne på hinandens lår.

Det sker under den - i denne sammenhæng umiddelbart - kryptiske tekst: 'For frihed og fædreland'.

Mortens MeToo-mareridt: Radikale rasede over EB-video

Over det seneste døgn har sagen internt i Radikale Venstre fået store konsekvenser.

Morten Østergaard valgte onsdag aften at trække sig fra posten som politisk leder. Den rolle har Sofie Carsten Nielsen i stedet indtaget.

Men debatten om, hvorvidt en hånd på et lår i 2011 virkelig skal koste formandsposten i et parti i 2020, har blusset frem og tilbage internt hos de radikale de sidste 24 timer.

Blandt andet har præsidiemedlem Jens Rohde truet med helt at forlade den radikale skude. Samtidig har Sofie Carsten Nielsens modkandidat ved gårsdagens kampvalg, Martin Lidegaard, fortalt om det cover up, der har været i partiet.

Lidegaard har samtidig fortalt, at han også er blevet konfronteret med en sag, der angår ham selv, hvor han for noget tid siden skulle være kommet lidt for tæt på en kvinde på et dansegulv.

På lukket møde: Rohde truede med at blive løsgænger

