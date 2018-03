Partitop om bandlyst Mette F: 'Det jo sådan det er'

Socialdemokratiets top trækker på skuldrene over, at formand Mette Frederiksen ikke får lov til at tale 1. maj i Aalborg. Også selv om, at hun forsøgte at få taletid.

Bandlysningen skyldes, at LO i Aalborg har besluttet, at ingen politikere må holde tale til 1. maj i år, fordi der kan komme konflikt og et politisk indgreb i overenskomstforhandlinger.

Fagforeningerne 3F og HK i Nordjylland understreger dog, at de er skuffede over Socialdemokratiet, fordi partiet har stemt for en lockout i KL's bestyrelse, samt forholdt sig passivt til et muligt regerings-indgreb i de verserende overenskomstforhandlinger.

Men skuffelsen går tilsyneladende ikke partitoppen på. Partisekretær Jan Juul Christensen fremhæver, at fagforbundet LO først inviterede Mette Frederiksen.

'Vi har fået en invitation fra LO i Nordjylland, der gerne ville have Mette Frederiksen som taler 1. maj,' skriver partisekretæren i et skriftligt svar.

'Hvis den invitation er trukket tilbage, så er det jo sådan det er,' skriver Jan Juul Christensen.

Partisekretær Jan Juul Christensen nævner intet om Socialdemokratiets forsøg på at få Mette Frederiksen til Aalborg 1. maj. Foto: Toke Kristiansen / Altinget

Ringede efter kredsskifte

LO Aalborg sendte invitationen 22. januar, men Socialdemokratiet takkede nej - angiveligt på grund af logistik.

Partisekretæren nævner dog behændigt intet om, at Socialdemokratiet i går, tirsdag, forhørte sig hos LO Aalborg for alligevel at få Mette Frederiksen på talerstolen 1. maj i Kildeparken.

Forespørgslen fra Socialdemokratiet kom dagen efter, at Mette Frederiksen bekendtgjorde, at hun skifter opstillingskreds til Folketingsvalget.

Nu stiller S-formanden op i fødebyen Aalborg i stedet for Ballerup, lød det fra Mette Frederiksen selv på Facebook mandag aften.

Se også: Træls: Håndværker-Morten skulle væk for at give plads til Mette F.

Tirsdag kom der så en opringning til LO i Aalborg, hvor Socialdemokratiet forsøgte at give Mette Frederiksen taletid foran de nye vælgere.

Det betød, at der igen skulle tages stilling til politikere på talerstolen, oplyser Mette Lyndgaard Petersen, formand for HK i Nordjylland.

- Jeg svarer på en intern mail i bestyrelsen i LO Aalborg, hvor jeg får at vide, at vi har fået tilbudt at få Mette Frederiksen som taler, og hvad vi så siger til det, fortæller Mette Lynggaard Petersen.

- Vi får den her forespørgsel i bestyrelsen i går (tirsdag, red.), og den har jeg svaret på. Jeg siger nej tak, siger HK-formanden i Nordjylland.

Enhedslistens byrådsmedlem i Aalborg er enig med fagforeningerne.

God og klog beslutning https://t.co/rq9Mdyp4uS — Per Clausen (@PerClausen3) March 14, 2018

Velkommen i Fælledparken

Mette Frederiksen er trods den nordjyske modstand stadig velkommen til at holde tale på arbejdernes største bastion 1. maj: Fælledparken i København.

Det oplyser formand for LO Hovedstaden, Per G. Olsen, til Jyllands-Posten, da det er en 'historisk kendsgerning', at de store partier stemmer for lovindgreb i konkflikter.

- Men det er klart, at vi vil se på, hvor afbalanceret lovforslaget er, hvis det kommer så vidt. Og det er klart, at hvis det er helt ude i hegnet, så vil vi begynde at røre på os, siger Per G. Olsen til Jyllands-Posten.

Større kreds med flere stemmer

Ved sidste folketingsvalg i 2015 fik hun 24.486 personlige stemmer - primært på Vestegnen - men der skal altså fremover pendles til Nordjylland.

Københavns Omegns Storkreds har cirka 362.000 vælgere og 11 kredsmandater, mens Nordjyllands Storkreds har cirka 433.500 vælgere og 15 kredsmandater (2015-tal).

Ekstra Bladet forsøger at få en kommentar fra LO's formand Lizette Risgaard.