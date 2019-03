Partitoppen kendte til ungdomsformands krænkelser: - Pigerne ønskede tavshed

Socialdemokratiets absolutte top kendte til den tidligere DSU-formand Lasse Quvangs seksuelle krænkelser over for unge kvinder i ungdomspartiet.

Det bekræfter Socialdemokratiets gruppesekretær, Henrik Dam Kristensen, over for Ekstra Bladet.

- Først og fremmest vil jeg sige, at ingen skal krænkes - og da slet ikke unge piger. De skal ikke krænkes på nogen måde. Men det er vigtigt at understrege, at der ikke er tale om nogen en politisag. Det her er en sag, som vi er blevet orienteret om via vores partisekretær (Jan Juul Christensen red.). Så selvfølgelig har vi vidst det, siger Henrik Dam Kristensen.

Den tidligere formand for Danmarks Socialdemokratiske Ungdom Lasse Quvang Rasmussen har erkendt, at han ikke har fortalt hele sandheden om baggrunden for sin exit som formand. Den officielle udmelding gik på, at han var overbelastet og udmattet.

Men onsdag aften skrev Quvang på Facebook, at han var grænseoverskridende i sin adfærd over for kvindelige medlemmer i DSU.

'Da jeg stoppede som DSU-formand for halvandet år siden, var det på grund af nogle episoder, som jeg dengang og i dag er uendeligt ked af, hvor jeg var grænseoverskridende i min adfærd over for nogle kvindelige medlemmer af DSU. Det gør mig ondt, og det var aldrig min mening. Jeg havde ikke været mit personlige ansvar og mit formandsansvar bevidst, og derfor stoppede jeg som formand for DSU,' skriver han på Facebook

Pigernes ønske

Ifølge Henrik Dam Kristensen valgte Socialdemokratiet ikke at presse på for at få DSU til at orientere omverdenen om krænkelserne.

- Vi har først og fremmest lyttet til pigernes eget ønske om, at det her ikke var en sag, de ønskede skulle komme frem offentligt. Jeg synes, de har handlet meget modent ved at sige klart fra over for de oplevelser, de har haft, mens de samtidig har ønsket, at det var en sag, der kunne ordnes internt.

- Men den her sag kom frem samtidig med #metoo-bevægelsen. Hvorfor har I ikke vurderet, at det kunne være godt at få fortalt åbent om den kultur?

- Nu er det jo også vigtigt at huske på, at der ikke er tale om nogen politisag.

- Men behøver det være en politisag? Det her skete midt i en fase, hvor organisationer over hele verden åbnede op om den kultur, der gennem mange år har været hos nogle mænd. Hvorfor ville I holde det skjult?

- Som jeg sagde før, så var det først og fremmest, fordi vi respekterede, at pigerne ikke ønskede offentlighed om det. Og så er det også vigtigt at huske, at DSU er en selvstændig organisation. Vi kan ikke på den måde træffe en beslutning på vegne af dem.