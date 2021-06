Patienter på gangene: - Uværdigt

Den ubehagelige konsekvens ved sygeplejerskernes strejke viser sig nu for alvor.

Dansk Folkepartis sundhedsordfører, Liselott Blixt, har spurgt sundhedsminister Magnus Heunicke (S), hvad han vil gøre ved problemet.

I Aalborg ligger især ældre patienter på gangene, fordi de ikke kan blive udskrevet. Konflikten har nemlig ramt hjemmesygeplejen i kommunen, så der er ikke hænder til at efterbehandle alle i hjemmet.

'Vil ministeren sørge for, at de pågældende i det mindste bliver placeret på stuer eventuelt på andre afdelinger, så denne uværdige behandling af vores ældre kan bringes til ophør?', spørger hun blandt andet i et spørgsmål stillet igennem Folketinget.

De bliver udstillet

Dansk Folkeparti mener dog ikke, at situationen endnu er til at stoppe konflikten med lov.

- Jeg mener ikke det pt. fordrer et lovindgreb, men man må sikre, at de ældre ikke ligger på gangene. Det må være muligt, at de får en stue at ligge på. De kan jo bruge andre afdelinger af sygehuset, siger hun.

- Men er det ikke ganske naturligt, at der kommer pres på afdelingerne, når hver tiende sygeplejerske strejker?

- Naturligvis er der pres på, men man har en forpligtigelse til at de ældre ikke bliver udstillet ved at ligge gangene, siger hun.

Ekstra Bladet kan i dagens avis fortælle, hvordan sygehuset i sidste uge måtte indkalde ekstra brandvagter, fordi så mange lå på gangene.

Nu forsøger Aalborg Universitetshospital at udbedre skaden, og har derfor aflyst alle planlagte operationer fra mandag.

Intet tyder på en snarlig løsning på konflikten. Der er ingen meldinger om forhandlinger mellem regioner og sygeplejersker.

Mette Frederiksen har også i klare vendinger gjort klart, at et lovindgreb ikke står lige for. Derfor er forventningen, at konflikten vil køre i hvert fald igennem juli.