Enhedslisten bytter ud på den øverste plads i partiets folketingsgruppe, når Pelle Dragsted til formiddag præsenteres som politisk ordfører.

Folketingsgruppen har allerede valgt Dragsted, bekræfter hovedpersonen i en video på YouTube.

- Det er jeg selvfølgelig rigtig glad for og stolt over. Men også lidt nervøs over at skulle følge efter det fantastiske arbejde, som Johanne, Pernille og ikke mindst Mai har gjort, lyder det fra den nye politiske ordfører.

