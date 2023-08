Pelles betændte Blekingegade-bekendtskab

Den nyudnævnte politiske ordfører for Enhedslisten har i årevis haft en relation til en topfigur i Blekingegadebanden, der var et af bandens mest centrale medlemmer, og som kan løse en af danmarkshistoriens største mordgåder

Enhedslistens nye frontfigur, Pelle Dragsted (EL), har i årevis plejet omgang med en af venstrefløjens mest berygtede skikkelser:

Et medlem af Blekingegadebanden, der har dækket over, hvem der i 1988 skød og dræbte den blot 22-årige politimand Jesper Egtved Hansen under det famøse røveri på postkontoret i Købmagergade i København.