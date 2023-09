Pence i storstilet tale: Vælg Trump eller USA's frihed

Den tidligere amerikanske vicepræsident Mike Pence opfordrer i en storstilet tale sine kolleger i Det Republikanske Parti til at afvise ekspræsident Donald Trumps populisme.

Samtidig advarer han mod, at hvis partiets vælgere fortsætter med at omfavne ekspræsidentens politik, der ifølge Pence er baseret på Trumps personlige interesser, vil Det Republikanske Parti ophøre med at eksistere.

- Den amerikanske friheds skæbne står på spil, lød det fra Pence i talen, der fandt sted onsdag lokal tid på St. Anselm College i delstaten New Hampshire.

Talen bliver ifølge amerikanske medier iscenesat som et forsøg på at kickstarte Pences kampagne for at blive valgt som Republikanernes præsidentkandidat.

Annonce:

Trump er trods sine fire strafferetlige tiltaler fortsat favoritten til at blive valgt som den republikanske præsidentkandidat og dermed udfordreren til den siddende præsident, Joe Biden fra Demokraterne. Trump afviser samtlige anklager.

Selv nævnte Pence i talen knap nok sin tidligere chef ved navn, men det stod klart, at hans kritik var rettet mod ekspræsidenten og hans base af tilsyneladende urokkelige tilhængere.

Talen kommer på et tidspunkt, hvor Det Republikanske Parti forsøger at skulle forene Trumps populistiske base af tilhængere og hans 'USA først'-politik med den traditionelle skare af politikere som Pence og den tidligere præsidentkandidat Mitt Romney, der er tilhængere af en aktivistisk udenrigspolitik.

Selv om Pence gjorde tjeneste under Trump forsøger han at tage afstand fra ekspræsidenten, som ifølge ham ikke er en ægte konservativ.

Pences dårlige meningsmålinger viser dog ifølge amerikanske medier, at den tidligere vicepræsident bliver mere eller mindre ignoreret af de republikanske vælgere.

Den politiske analytiker ved den konservative tænketank American Enterprise Institute Chris Stirewalt mener, at Pences kommentarer er rettet mod de amerikanske vælgere, der overvejer mere traditionelle politikere som ham selv eller den tidligere FN-ambassadør Nikki Haley.

- Mike Pence prøver på en måde at fremføre sin egen populistiske bevægelse, siger han.